Libro della settimana: L’uomo dei tulipani di Elia Banelli.











“Ha mai sentito bloccare le parole in gola?”

Luisa guarda un po’ sgomenta il suo compagno di viaggio. Erano passati più di cinque ore da quando si era accomandata nel bus che avrebbe portato lei e gli altri passeggeri a visitare il paese dei tulipani, e il passeggero al suo fianco non aveva ancora spiccicato parola. L’aveva salutata, si era presentato, ma poi era sempre stato con il naso in mezzo a un libro. E ora questa domanda insolita la spiazza un poco.

“Che cosa intende dire?” chiede.

“Beh, sa quella sensazione di consapevolezza che ti scombussola un pochino perché sai che hai commesso una debolezza, come per esempio un’incertezza nel dialogo.”

“Si spieghi meglio” risponde Luisa incuriosita.

“In questo libro si parla di una morte insolita e di un astuto poliziotto che in un petalo di tulipano trova il collegamento a qualcosa di sconvolgente.”

L’uomo chiude il libro e lo mette nelle mani di Luisa.

“Lo legga, ne vale la pena” dice.

Luisa guarda la copertina e il titolo: L’uomo dei tulipani di Elia Banelli, poi sposta lo sguardo dal finestrino sulla pagine e legge.

Rientrai nella mansarda e poggiai il mazzo di fiori sopra il letto. Sarebbe stata la traccia sul cadavere, la firma inconfondibile che avrebbe incuriosito i media. Già pregustavo lo stupore nei titoli di cronaca locale: è aperta la caccia al “killer dei fiori”! Oppure all’olandese pazzo, come Vincent Van Gogh.

L’attenzione di Luisa viene catturata dallo stile dell’autore, così realistico, attento a ogni piccolo dettaglio. Perfino gli orari ed i luoghi sono fonte per gli indizi, così fondamentali per un giallo. Si stupisce del ritmo così piacevole e coinvolgente di questo libro e rimane colpita dal fascino di quel L’ Uomo dei tulipani che con la sua freddezza vigile e pervicace attraversa la narrazione. I personaggi sono talmente reali, ben costruiti e coerenti alla loro personalità, come Franco Laganà, acuto osservatore, che non si lascia ingannare dalle apparenze a prima vista poco significanti. Poi l’Italia, protagonista inconfondibile con le sue bellezze, cornice perfetta per un thriller mozzafiato.

Durante i dodici mesi di servizio in Umbria non si era mai avvicinato così tanto al lago Trasimeno. Una volta sola l’aveva intravisto di sfuggita, da lontano, quando insieme ai colleghi di Umbertide aveva pedinato una banda di albanesi che svaligiava i castelli e le ville assiepate tra le colline. Laganà guardò in alto. Il cielo plumbeo aveva lasciato il posto al buio di una notte senza stelle, imprigionate tra i filamenti di una nebbia fitta, immobile.

Le ore scorrono, come i chilometri, ma Luisa non si accorge. E’ sempre concentrata su quel libro, L’uomo dei tulipani, che la fa viaggiare nella psiche di un uomo solo nella sua straordinaria follia e un poliziotto consapevole di avere in pugno qualcosa di molto pericoloso. Un romanzo con capitoli che variano e creano una suspense crescente e ben equilibrato.

“Non scende Signora?” le chiede l’autista.

Luisa si guarda attorno con stupore, il bus è vuoto, perfino l’uomo al suo fianco se ne è andato. Era talmente presa dalla lettura che non si è accorta che è arrivata a destinazione.

“Ora arrivo” dice con un po’ d’imbarazzo, chiude il libro e lo mette in borsa.

Appena scende le viene incontro l’uomo che le ha dato il libro.

“Tenga, sono per lei, tulipani freschi freschi…” le dice con un sorriso e le allunga i fiori appena raccolti.

I tulipani sono sempre stati i preferiti di Luisa, per quello aveva scelto di fare questo viaggio in Olanda, ma ora, dopo la lettura di quel libro hanno tutt’altro significato.

“No grazie…” risponde e si allontana a passo spedito.

Prima che la preda cadesse nella trappola, dovevo attendere che il sole si rifugiasse dietro le colline.

(Il copyright dei file youtube e delle canzoni appartiene ai rispettivi proprietari)

L’uomo dei tulipani, edito da Alter Ego (2018), scritto dall’autore Elia Banelli, nato a Catanzaro e residente tra Roma, l’Umbria e la Calabria. Giornalista pubblicista, lavora come consulente finanziario per un primario istituto bancario. L’uomo dei tulipani, il suo romanzo d’esordio, è arrivato finalista alla prima edizione del Concorso Letterario “Residenze Gregoriane”, sezione narrativa inedita.

L’uomo dei Tulipani: disponibile in libreria e sul sito: http://www.alteregoedizioni.it/shop/spettri/luomo-dei-tulipani/

Maggie Van Der Toorn