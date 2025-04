Si tende a credere che l’uovo di cioccolato, simbolo per eccellenza delle festività pasquali, non abbia nulla – o poco – a che vedere con la celebrazione cristiana commemorante la resurrezione di Gesù. L’uovo pasquale, poiché emblema di rinascita, riveste, in realtà, un ruolo cardine anche in ambito cristiano.

L’uovo pasquale e il suo significato: da rinascita primaverile della natura a rinascita dell’uomo in Cristo

L’usanza, in ambiente cristiano, delle uova di Pasqua si deve ai primi cristiani della Mesopotamia, i quali, rifacendosi ad un’antica tradizione, cominciarono a tingere di rosso gli ovetti. Tale colorazione non rispondeva, però, a uno scopo meramente estetico; si faceva, bensì, impronta del sangue di Cristo, sangue versato dal figlio di Dio al momento della crocifissione.

Se l’esterno dell’uovo commemorava, con il suo decoro rosso, il sangue di Gesù, l’interno – perché vuoto – rievocava, invece, il sepolcro – scorto vacante, in occasione della domenica di Pasqua, da Maria di Magdala, da Giovanna e da Maria di Giacomo – ove il Salvatore del mondo era risorto. Ad una tale identificazione contribuiva il fatto che l’uovo assumeva, per via delle sue forme, le sembianze di un sasso, mostrandosi apparentemente privo di vita e alludendo, così, alla pietra tombale.

Da simbolo, in ambito pagano, di fertilità e di rinascita della natura, l’uovo si faceva, in ambito cristiano, simbolo – in epoca medievale – della rinascita dell’uomo, nonché della resurrezione dei cristiani a nuova vita dopo la morte. Si riteneva, infatti, che dal suo dischiudersi sarebbe sbocciata una nuova vita.

L’uovo pasquale: mezzo privilegiato per lo scambio di doni

L’usanza di introdurre doni all’interno delle uova avrebbe fatto la sua comparsa in epoca più tarda. A introdurla sarebbe stato l’orafo Peter Carl Fabergé, incaricato, nel 1883, dallo zar in persona, di fabbricare un regalo speciale per la zarina. Sarebbe nato, in quella occasione, il cosiddetto uovo Fabergé. Si trattava di un uovo di platino smaltato di bianco, racchiudente, a sua volta – come fosse una matriosca -, un altro uovo, foggiato in oro, che celava all’interno una riproduzione della corona imperiale e un pulcino d’oro. L’invenzione avrebbe riscosso un successo straordinario in ogni dove.







L’usanza dello scambio di uova era stata per lungo tempo – a partire dal Medioevo – relegata alla servitù: uova vere, variamente decorate e talvolta accompagnate da dediche, venivano porte, in segno di riconoscimento, dai nobili alla servitù. Con Fabergé, l’uovo si carica di un significato ulteriore, facendosi veicolo di doni indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza.

È a partire dal XX secolo che si diffonde, sulla base di prototipi torinesi risalenti al Settecento, la moda di impreziosire l’uovo – questa volta di cioccolato – con una sorpresa al suo interno, sorpresa – rea del sorriso di migliaia di bambini – che soppianta, pur mantenendo la medesima funzione, il dono delle origini.

Mariachiara Grandetti