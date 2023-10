Lupi robotici contro gli orsi che invadono i centri abitati

Posted on

Lupi robotici contro gli orsi, è questo è il mantra che risuona nelle campagne di Takkikawa, dove la tecnologia e la natura si fondono per proteggere il territorio e gli abitanti dalla crescente minaccia degli avvistamenti.

Nel cuore delle pittoresche campagne di Takkikawa, una tranquilla cittadina giapponese situata sull’incantevole isola di Hokkaido, la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Qui, tra paesaggi mozzafiato e campi lussureggianti, è possibile imbattersi in creature che sembrano provenire da un mondo completamente diverso. Enormi lupi, ma chiaramente non lupi reali, che si ergono maestosamente nei campi e, a prima vista, sembrano pronti a ululare all’arrivo della luna.

Sorprendentemente, questi lupi giganti che popolano i campi di Takkikawa sono in realtà robot dall’aspetto vagamente inquietante. La loro missione? Proteggere le terre agricole dalla crescente minaccia degli orsi che, negli ultimi anni, hanno sempre più frequentato il territorio, arrivando persino nei pressi delle abitazioni. La paura e l’insicurezza che questi incontri imprevisti hanno portato tra gli abitanti hanno spinto l’amministrazione locale a cercare soluzioni innovative per affrontare questa crescente problematica.

Secondo un report rilasciato dal Ministero dell’Ambiente giapponese nel settembre del 2023, solo durante i mesi da aprile a luglio, sono state registrate ben 54 aggressioni agli esseri umani da parte degli orsi sull’isola di Hokkaido, con una tragica vittima da registrare. Questi dati agghiaccianti mettono in luce la grave situazione che l’isola ha dovuto affrontare recentemente.

Tuttavia, Takkikawa sembra aver trovato una soluzione creativa e sorprendente a questo problema crescente. Nel 2020, il sistema dei “lupi robotici” è stato introdotto nella città e ha avuto un impatto notevole. Questi falsi lupi, con il loro aspetto spaventoso e gli ululati simulati, hanno dimostrato di essere altamente efficaci nel tenere lontani gli orsi, che non sono abituati alla presenza di questi predatori da più di un secolo, a causa della loro estinzione dovuta alla caccia eccessiva.

Questa soluzione unica ha ridotto notevolmente gli avvistamenti degli orsi nei dintorni di Takkikawa, regalando un senso di sicurezza agli abitanti della città. La speranza è che questa innovativa iniziativa possa ispirare anche altre comunità che affrontano problemi simili. Un esempio lampante è il Trentino, in Italia, che da tempo lotta contro le sempre più frequenti incursioni di orsi pericolosi per gli abitanti.

La tragica storia del podista Andrea Papi, che ha perso la vita lo scorso aprile a causa di un incontro fatale con un orso, ha messo in evidenza la gravità del problema. Al momento, escludendo l’opzione di catturare o abbattere gli orsi, non sembrano emergere altre soluzioni efficaci per risolvere questa delicata questione.

Mentre Takkikawa si distingue per la sua creativa difesa contro gli orsi, il resto del mondo è ancora alla ricerca di risposte. La speranza è che iniziative come quella dei “lupi robotici” ispirino altre comunità a trovare soluzioni innovative per affrontare le sfide della coesistenza tra l’uomo e la fauna selvatica, proteggendo al contempo entrambi i lati di questa complessa equazione.