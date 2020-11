L’uragano Iota devasta l’America Centrale

Frane, allagamenti, crolli: gli effetti dell’uragano Iota sono sconvolgenti. Secondo l’Unicef, sono state colpite circa 4,6 milioni di persone.

Più di 3 milioni di persone sono state colpite dai passaggi consecutivi di due uragani – Iota ed Eta – in Honduras, causando la distruzione di migliaia di case e gravi inondazioni , che comportano difficoltà di accesso all’acqua potabile e limitare lo sfollamento delle popolazioni.

Dopo che l’uragano “Eta” ha colpito paesi come Nicaragua, Honduras, Guatemala e Messico all’inizio di novembre, è subito seguito l’uragano “Iota”, con venti di 250 chilometri all’ora e oltre. In totale, diversi milioni di persone nella regione sono colpite e hanno bisogno di aiuto.

Iota è stato uno dei più forti e distruttivi registrato nell’Atlantico nel 2020. Ha indebolito ulteriormente i paesi colpiti, che erano già alle prese per far fronte ai danni causati dal primo uragano. Il bilancio delle vittime dell’uragano Iota è salito ad almeno più di 40. E’ arrivato nel paese come un uragano di categoria 5, il più alto della scala Saffir-Simpson. Con venti che talvolta raggiungono i 260 km / h, secondo l’NHC. Centro statunitense di monitoraggio degli uragani con sede a Miam.









Iota ha lasciato migliaia di persone isolate, senza acqua pulita o elettricità in diversi paesi. In Honduras le conseguenze della catastrofe climatica sono probabilmente le più gravi. Eta ha annegato nel fango la Valle di Sula, l’area più densamente popolata del Paese, che concentra l’80% della sua industria.

Già rallentata dalla crisi sanitaria, la vita economica non sembra in grado di ripartire. Lunedì i capi di stato dei paesi centroamericani hanno presentato congiuntamente una richiesta di aiuto alla ricostruzione alle organizzazioni finanziarie internazionali. Il danno è davvero importante. Non è rimasto nulla. L’uragano ha spazzato via tutte le case che erano sulla costa.

Honduras, il ritorno a case che non esistono più

A San Pedro Sula il ritorno dei sopravvissuti alle loro case è amaro, delle loro case non resta nulla o quasi. Secondo i primi rapporti ufficiali, Iota ed Eta hanno provocato almeno un centinaio di morti, 9 scomparsi, 3,4 milioni colpiti e 242 strade distrutte. Inoltre, 16 dei 18 dipartimenti dell’Honduras, sono stati colpiti, ma il peggio si registra nel nord.

Come nel caso di San Pedro de Sula, e nei Caraibi del paese. Dove la maggior parte della sua forza produttiva è nell’agricoltura, nel bestiame, tra gli altri, che guidano la sua debole economia.

Questa regione, allagata dalle forti piogge che Iota ed Eta hanno lasciato in meno di due settimane, rappresenta il 60% del prodotto interno lordo (PIL) dell’Honduras. Un paese di 9,5 milioni di abitanti di cui, fino a prima del covid-19, oltre il 60% erano poveri.

L’Honduras ha bisogno di 10 miliardi di dollari per la sua ricostruzione

La ricostruzione dell’Honduras a causa dei gravi danni causati dalle tempeste tropicali Eta e Iota, richiederà tra i 6 ei 12 anni e dipenderà in gran parte dagli aiuti internazionali che il Paese potrà ricevere, dove la povertà, che ha già colpito più del 60% Potrebbe superare il 70%, secondo gli analisti.

Il direttore esecutivo del Forum sociale del debito esterno e dello sviluppo dell’Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz, ritiene che il Paese avrà bisogno di circa 10 miliardi di dollari per ricostruire ciò che è stato distrutto da Iota ed Eta.

Felicia Bruscino