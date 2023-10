L’uragano Otis devasta il Messico e uccide almeno 27 persone

Posted on

Dalla parte di chi lotta per essere riconosciuto, dell'essere umano e dei suoi diritti. Contribuisci a preservare la libera informazione.

Nella sua impetuosa avanzata, l’uragano Otis ha devastato il Messico, scuotendo le fondamenta di intere comunità e lasciando dietro di sé una scena di caos e angoscia.

In un tragico episodio che ha sconvolto il Messico, il governo ha comunicato che almeno 27 persone hanno perso la vita, mentre altre 4 sono ancora disperse dopo l’inarrestabile avanzata di un uragano di potenza straordinaria. Questo uragano, denominato Otis, ha colpito la regione dello stato di Guerrero, gettando nell’angoscia la pittoresca città balneare di Acapulco. La furia di Otis ha scatenato una serie di eventi disastrosi che hanno colpito duramente la zona, causando inondazioni stradali, demolendo tettoie, causando black-out e danneggiando le infrastrutture di comunicazione. Inoltre, il blocco delle strade e dei voli ha gettato l’intera regione in un caos totale, con conseguenze disastrose per la popolazione locale.

Al momento dell’arrivo, Otis era classificato come un uragano di categoria 5, la massima intensità nella scala di classificazione degli uragani, utilizzata quando i venti superano i 252 chilometri all’ora. Tuttavia, una volta toccata la terraferma, la potenza dell’uragano ha subito una lieve diminuzione, portandolo alla categoria 4. Nonostante ciò, va sottolineato che Otis è rimasto inaspettatamente potente, in particolare se si considera la sua ubicazione nel Pacifico settentrionale. È un evento senza precedenti, poiché mai prima d’ora un uragano di categoria 5 aveva colpito la costa del Pacifico messicano. In genere, tali tempeste si indeboliscono notevolmente quando si avvicinano alla terraferma, ma Otis ha sfidato questa tendenza.

Il livello di intensità di Otis è cresciuto rapidamente man mano che si avvicinava al Messico, sgomentando gli esperti e creando ulteriori sfide per le autorità locali e i residenti. Le autorità della Protezione Civile messicana avevano consigliato alle persone che vivono nelle aree maggiormente colpite di rimanere al sicuro in casa, lontane dalle finestre, cercando in ogni modo di evitare il pericolo.

Questo evento climatico eccezionale pone ulteriori domande sul cambiamento climatico e sulla crescente frequenza di tempeste di tale potenza. Le autorità messicane sono ora impegnate in un’opera di soccorso massiccia, cercando di mitigare gli effetti distruttivi di Otis e di fornire assistenza alle comunità colpite. La ricostruzione sarà un processo lungo e difficile, ma il Messico dimostrerà la sua forza e resilienza mentre affronta questa crisi senza precedenti.