“L’Urlo” dei Migranti in Libia in Diretta da Napoli con De Magistris

Durante il summit sulla Libia lo scorso novembre, “L’Urlo. In ascolto dell’inumano” era stato ascoltato in diretta dalla Chiesa di S. Maria dello Spasimo a Palermo.

Il sindaco Leoluca Orlando ha parlato in diretta con alcuni migranti, dimostrando piena solidarietà e volontà di aiutarli;

a questo link un video in cui Orlando e il missionario comboniano Alex Zanotelli ascoltano un migrante e qui il sindaco è al telefono con un altro migrante.

Il luogo suggestivo della Chiesa di S. Maria dello Spasimo ha accolto le disperate richieste dei migranti schiavi che si sentono, e sono, abbandonati e bloccati in situazioni sempre più drammatiche in Libia, senza alcun aiuto né sostegno.

In Italia, la “disobbedienza” civile dei sindaci dà finalmente una risposta concreta per contrastare sia il clima di odio e razzismo sia il decreto sicurezza.

Il primo è stato proprio Orlando.

«Il nostro non è un atto di disobbedienza civile né di obiezione di coscienza, ma la semplice applicazione dei diritti costituzionali» ha chiarito Orlando e ha continuato che «la mancata iscrizione all’anagrafe potrebbe impedire anche il diritto alle cure sanitarie per adulti e minori non accompagnati»

Dopo Orlando, anche il sindaco De Magistris parteciperà alla diffusione delle richieste dei migranti in diretta dalla Libia presso il chiostro di S. Domenico Maggiore a Napoli.

L’evento “l’Urlo, in ascolto dell’inumano”, realizzato da Exodus, fuga dalla Libia e Stalker/Noantri Cittadini Planetari, si svolgerà dal 17 al 20 gennaio 2019.

La città di Napoli sarà coinvolta a sostegno dell’iniziativa, durante la quale sarà possibile interagire in diretta con i migranti, con cui Michelangelo Severgnini di Exodus è in contatto telefonico da mesi.

Dal comunicato stampa:

«Durante l’evento il Sindaco si metterà pubblicamente in contatto telefonico diretto con alcuni migranti in Libia per testimoniare a loro, al Paese e all’Europa tutto il proprio impegno politico e civile a far comprendere a far emergere con chiarezza la gravità della situazione in Libia e l’urgenza di attivare un ponte aereo per permettere l’esodo di tutti i migranti dalla Libia come richiesto a gran voce dagli stessi migranti.

Gravità e urgenza sottaciuta da tutti e che vede il governo italiano e l’Unione Europea gravemente coinvolti e responsabili per quanto sta accadendo in Libia»