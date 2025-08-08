Foggia si prepara a salutare per l’ultima volta Hayat Fatimi, 46 anni, vittima di un femminicidio che ha sconvolto l’intera comunità. La Giunta comunale ha deliberato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, invitando i cittadini a stringersi attorno alla famiglia e a condividere il dolore per una perdita tanto grave. La città, ancora sotto shock, cerca risposte e giustizia.

Le denunce rimaste inascoltate: il femminicidio di Hayat Fatimi era già annunciato

L’ex compagno di Hayat Fatimi, un 47enne di origine marocchina senza fissa dimora, è stato rintracciato poche ore dopo il delitto a Roma, nei pressi della stazione Termini. Indossava ancora abiti macchiati di sangue, che sono stati sequestrati per essere analizzati. Per lui è scattato il fermo come indiziato di delitto. La sua fuga ha portato le indagini a collegare subito il caso alle denunce e ai provvedimenti già esistenti nei suoi confronti: un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico mai applicato per motivi tecnici e un’ordinanza di custodia cautelare in carcere rimasta in sospeso perché l’uomo risultava irreperibile.

Hayat Fatimi aveva fatto tutto ciò che la legge consente a una donna vittima di violenza: aveva denunciato, chiesto protezione, segnalato pedinamenti e minacce. Dal mese di aprile era seguita dal centro antiviolenza “Telefono Donna” dell’associazione “Impegno Donna” di Foggia, con cui aveva avviato un percorso per allontanarsi definitivamente dall’uomo. A maggio aveva sporto denuncia in questura e, il 16 giugno, era stata inoltrata alle autorità una valutazione di “rischio alto di femminicidio”.

Nonostante questo, nessuna misura concreta di prevenzione e salvaguardia alla vita aveva impedito all’uomo di continuare ad avvicinarla. L’ultimo contatto con le operatrici del centro risale al 23 luglio, quando Hayat segnalò di essere stata nuovamente seguita, lamentando che nulla fosse stato fatto per fermarlo.







Il femminicidio di Hayat Fatimi è avvenuto nella notte, in vico Cibele, nel quartiere storico Settecenteschi. Alcuni residenti, svegliati dalle urla, sono scesi in strada trovando Hayat riversa a terra, già priva di vita, in una pozza di sangue. La donna abitava a pochi metri dal luogo dell’aggressione, in un appartamento a pianoterra acquistato dopo anni di lavoro come cuoca in un ristorante locale.

Non era sposata e non aveva figli. Aveva interrotto la relazione con l’ex compagno a causa delle continue violenze, ma l’uomo non aveva mai smesso di cercarla. Quella sera, quando lo aveva visto in strada, aveva compreso il pericolo e aveva chiamato le forze dell’ordine. Una pattuglia è arrivata poco dopo, ma non in tempo per salvarla: le coltellate sono state fatali. L’autopsia chiarirà il numero esatto dei fendenti.

“Sapevamo che aveva paura”

Il titolare della steakhouse in cui Hayat lavorava ha ricordato la sua dipendente come una persona laboriosa e determinata, ma sempre più preoccupata per la propria sicurezza. «Sapevamo delle minacce e delle molestie che subiva» – ha raccontato. Anche i colleghi e le forze dell’ordine erano a conoscenza della situazione: più volte la donna era stata scortata a casa dalle pattuglie dopo aver segnalato la presenza dell’uomo. Nonostante ciò, nulla aveva interrotto quell’incubo.

Il femminicidio di Hayat Fatimi non è soltanto un dramma personale e familiare, ma riporta in primo piano una questione nazionale: l’efficacia delle misure di protezione per le vittime di violenza. Nel suo caso, le denunce, le segnalazioni e persino un’ordinanza di custodia cautelare non sono bastate a fermare l’aggressore.

Un’eterna condizione di precarietà e minaccia esistenziale: la doppia faccia della violenza di genere

La vicenda di Hayat Fatimi non può essere letta solo come l’ennesimo fatto di cronaca nera, ma come un esempio emblematico del persistente dominio maschile che struttura la nostra società. La violenza di genere non nasce dal nulla: affonda le radici in un sistema patriarcale che attribuisce agli uomini un potere di controllo e possesso sulle donne, relegandole in ruoli subordinati e spesso vulnerabili. In questo schema culturale, l’atto estremo del femminicidio rappresenta la punta visibile di un iceberg fatto di molestie, minacce, isolamento sociale e svalutazione quotidiana.

L’ex compagno di Hayat Fatimi, come molti altri uomini autori di violenza, non accettava la fine della relazione perché percepiva la donna come un bene da reclamare, non come una persona libera e autonoma. In questo senso, l’omicidio diventa un atto di riaffermazione brutale di un potere maschile messo in discussione.

Accanto alla violenza individuale, però, emerge un’altra forma di violenza più silenziosa e pervasiva: quella istituzionale. Quando denunce, segnalazioni e valutazioni di femminicidio non si traducono in interventi concreti, lo Stato diventa complice, non per intenzione ma per omissione. La mancata applicazione del braccialetto elettronico per motivi tecnici, l’ordinanza di custodia cautelare mai eseguita e l’incapacità di proteggere una donna già identificata come in pericolo configurano una responsabilità collettiva.

Questa inerzia istituzionale non solo lascia campo libero agli aggressori, ma comunica alle donne un messaggio devastante: che la loro sicurezza non è una priorità. È qui che si denuncia non solo il singolo atto di violenza, ma il sistema di potere e le sue carenze, chiedendo una trasformazione radicale delle politiche di prevenzione e protezione.

L’episodio alimenta la discussione su come intervenire in tempi rapidi, evitando che ostacoli burocratici o problemi tecnici possano costare la vita a chi chiede aiuto. Foggia, intanto, si prepara a dare l’ultimo saluto a Hayat, con un corteo che si annuncia silenzioso ma carico di rabbia e dolore.

Lucrezia Agliani