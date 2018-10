Ma davvero credete all’uomo nero?

Ma davvero credete che eliminato l’uomo nero spariranno d’incanto gli spacciatori di morte e le loro vittime?

Davvero siete così ipocriti e smemorati? Davvero credete che nelle mani degli spacciatori l’eroina compaia per magia, o che la trovino sugli alberi? Davvero credete che chi spaccia lo faccia senza avere l’ordine o il permesso dei padroni di casa italiani del mercato della droga?

Davvero fingete di non sapere che l’eroina finita nelle vene di Pamela e Desiree tramite i loro spacciatori, sia stata consegnata loro da organizzazioni italiane? O straniere, ma che per agire in Italia devono avere il consenso dei padroni di casa?

Davvero credete che ndranghetisti o casalesi non troveranno altra manovalanza una volta cacciati tutti i neri? Esattamente come accadeva prima? O che non occuperanno palazzi abbandonati e quartieri dove vendere la droga? Davvero volete fingere di credere che l’eroina, la coca, i tossici, la prostituzione, siano comparsi con gli immigrati? O che scompariranno con gli immigrati? Avete dimenticato le migliaia di morti degli anni pre-immigrazione? Gli zombi nei quartieri del napoletano? Le guerre per il controllo del traffico di droga? I bambini ammazzati? Le donne ammazzate? Gli innocenti ammazzati? Ipocriti.

Armatevi di mazze e cacciate tutti i neri: le organizzazioni troveranno nuova mano d’opera in mezza giornata.

Armatevi di onestà, coraggio e politici che eliminino le organizzazioni criminali e non avrete più spacciatori di alcun colore, palazzine occupate, overdose di ragazzine fragili sul materasso di un palazzo occupato. Ma questo lo sapete bene. E lo ignorate meglio. Perché conviene così.

