Mac usati e ricondizionati: ecco perché convengono così tanto

Avete la necessità di acquistare un computer che possa sostituire quello che si è appena rotta, ma avete dei dubbi sulla decisione migliore da prendere? Certo, il budget che si ha a disposizione fa davvero la differenza e influisce chiaramente sul tipo di pc che ci si può permettere.

Nel caso in cui voleste comprare, ad esempio, un prodotto del marchio Apple, è chiaro che le soluzioni nuove di zecca hanno un costo particolarmente elevato, che non tutti si possono permettere. Ecco spiegato il motivo per cui, nel corso degli ultimi tempi, si presta sempre attenzione a un settore ben specifico, ovvero quello relativo ai mac usati e ricondizionati.

Ottime prestazioni, ma una spesa inferiore

La convenienza di acquistare un mac ricondizionato è sotto gli occhi di tutti. È chiaro che il principale motivo che porta a tenere in considerazione questo tipo di soluzione è quello economico. Il fatto di spendere una cifra notevolmente inferiore in confronto ad un Mac nuovo di zecca fa la differenza, soprattutto per tutti coloro che hanno un budget piuttosto limitato.

D’altro canto, i Mac ricondizionati sono in grado di garantire le stesse prestazioni di un Mac nuovo, ma al contempo la spesa da sopportare è molto più bassa. Il risparmio che si può raggiungere dal punto di vista economico è piuttosto evidente e, spesso e volentieri, si potrà ottenere un prodotto ancora più performante.

Proviamo a comprendere per un attimo a quanto possa ammontare il risparmio dal punto di vista economico. Un iMac 4K da 21 pollici nuovo presenta un costo che si aggira intorno a 1750 euro dando uno sguardo al listino del colosso di Cupertino. Ebbene, nonostante il prezzo così elevato, la configurazione base che lo accompagna prevede la presenza di un normale hard disk meccanico, particolarmente lento e inadatto a un pc performante.

Di conseguenza, spendendo circa 500 euro in meno, ecco che si può comprare il medesimo iMac ricondizionato, ma con una configurazione dotata di una serie di caratteristiche decisamente superiori. Insomma, al posto dell’hard disk meccanico, ci si potrebbe trovare di fronte a un disco SSD, estremamente più rapido e performante.

Garanzia e impatto sostenibile sull’ambiente circostante

Chi acquista un Mac ricondizionato potrà certamente ottenere un bel risparmio dal punto di vista economico. Ebbene, quella somma che non è stata investita, si può pensare di utilizzarla per poter comprare uno o più accessori che possono completare l’esperienza d’uso di un simile prodotto.

I mac ricondizionati, come si può facilmente intuire, sono oggetto di un ben preciso processo di ricondizionamento. All’interno di tale attività devono subire una serie molto approfondita e variegata di test e controlli. L’obiettivo è quello di ispezionare da cima a fondo ogni mac ricondizionato, ma non solo, dal momento che subisce anche una totale revisione, igienizzazione e verifica in ogni suo dettaglio.

Banalmente, è molto più semplice acquistare un Mac nuovo che possa presentare qualche difetto di fabbrica piuttosto che trovare un Mac ricondizionato che ha qualche problema a livello di performance. Insomma, sono numerosi gli aspetti che giocano a favore della scelta di un Mac ricondizionato.

Un ultimo aspetto su cui vale la pena mettere l’accento è che l’acquisto di un pc ricondizionato rappresenta una scelta decisamente eco sostenibile e, di conseguenza, rispettosa dell’ambiente. Basti pensare a quanti prodotti tecnologici vengano gettati e buttati ogni anno, anche se in realtà potrebbero funzionare ancora molto bene per tanti anni.

Tutto questo semplicemente per seguire la moda dei prodotti nuovi e delle novità che puntualmente vengono lanciate sul mercato. Quindi, acquistare un Mac ricondizionato vuol dire anche avere a cuore l’ambiente in cui si vive.

