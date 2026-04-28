A prima vista può sembrare un gesto istintivo privo di logica, quasi una stranezza della natura. Eppure, in determinati contesti, ingerire terra rappresenta una risposta adattiva sorprendentemente sofisticata. È quanto emerge dall’osservazione di alcune popolazioni di macachi di Gibilterra, protagonisti di un comportamento tanto insolito quanto rivelatore: consumare suolo per compensare gli effetti negativi di una dieta alterata dal contatto con l’uomo.

Questo fenomeno apre in realtà una finestra su dinamiche più profonde, che riguardano l’interazione tra fauna selvatica e attività umane, nonché le capacità di adattamento fisiologico e comportamentale degli animali.

Il ruolo dell’alimentazione antropica

Nel corso degli anni, i macachi di Gibilterra hanno sviluppato un rapporto sempre più stretto con i visitatori umani. I turisti, spesso inconsapevoli delle conseguenze, offrono loro cibo o lo lasciano incustodito, favorendo così l’accesso a prodotti altamente calorici e lontani dalla dieta naturale di questi primati.

Snack industriali, dolci, prodotti ricchi di grassi e zuccheri, nonché alimenti contenenti derivati del latte, sono diventati una componente significativa dell’alimentazione di questi animali. Tuttavia, questa disponibilità alimentare apparentemente vantaggiosa comporta effetti collaterali rilevanti.

In particolare, molti macachi adulti risultano intolleranti al lattosio, una condizione che rende difficile la digestione dei prodotti lattiero-caseari. L’assunzione frequente di tali alimenti può causare disturbi gastrointestinali, infiammazioni e squilibri metabolici.

L’adattamento attraverso la geofagia

È in questo contesto che si inserisce la pratica della geofagia, ovvero il consumo intenzionale di terra. Lungi dall’essere un comportamento casuale, questa abitudine sembra svolgere una funzione precisa e vantaggiosa.

Secondo le osservazioni scientifiche, i macachi ingeriscono specifici tipi di suolo, selezionati probabilmente in base alle loro proprietà chimiche e microbiologiche. La terra, infatti, può contenere minerali essenziali e microrganismi benefici in grado di favorire l’equilibrio della flora intestinale.

Inoltre, alcune componenti del terreno possono agire come agenti adsorbenti, legando sostanze nocive o irritanti presenti nel cibo ingerito e contribuendo così a ridurre l’impatto negativo sull’apparato digerente.

Una scoperta scientifica significativa

A portare alla luce questo comportamento è stato uno studio condotto da un’équipe di ricercatori britannici, che ha analizzato in dettaglio le abitudini alimentari dei macachi di Gibilterra. La ricerca, pubblicata su una rivista scientifica internazionale, ha mostrato come la geofagia rappresenti una strategia adattiva in risposta a una dieta alterata.

Gli studiosi hanno raccolto campioni di suolo ingerito dagli animali e ne hanno esaminato la composizione. I risultati hanno mostrato la presenza di batteri potenzialmente benefici, oltre a minerali come il calcio e il magnesio, noti per il loro ruolo nel mantenimento della salute digestiva.

Questi elementi suggeriscono che il consumo di terra non sia un comportamento casuale, ma piuttosto una forma di automedicazione, attraverso la quale i macachi cercano di mitigare gli effetti negativi della loro alimentazione.

L’intestino rappresenta uno degli organi più sensibili agli squilibri alimentari, soprattutto quando la dieta include quantità eccessive di grassi e zuccheri. Nei macachi di Gibilterra, l’introduzione di cibo umano ha probabilmente alterato la composizione del microbiota intestinale, con possibili conseguenze sulla salute generale.

La terra ingerita potrebbe contribuire a ristabilire un equilibrio, introducendo microrganismi utili e fornendo un ambiente favorevole alla loro proliferazione. Inoltre, alcuni minerali presenti nel suolo possono avere un effetto lenitivo sulle mucose intestinali, riducendo l’infiammazione e migliorando la digestione.

Una strategia di sopravvivenza

L’adozione della geofagia da parte dei macachi di Gibilterra può essere interpretata come una strategia di sopravvivenza in un ambiente profondamente modificato dalla presenza umana. In assenza di interventi diretti, gli animali hanno sviluppato una risposta autonoma per affrontare una nuova sfida alimentare.

Questo comportamento dimostra una notevole capacità di adattamento e una forma di intelligenza ecologica, che consente agli animali di sfruttare le risorse disponibili per mantenere il proprio equilibrio fisiologico.







Le responsabilità dell’uomo

Alterare la dieta naturale di una specie significa intervenire su equilibri delicati, con effetti che possono manifestarsi nel lungo periodo. Problemi digestivi, cambiamenti comportamentali e dipendenza dalle risorse umane sono solo alcune delle possibili conseguenze.

La scoperta di questo comportamento apre nuove prospettive di ricerca nel campo dell’ecologia comportamentale e della medicina veterinaria. Comprendere meglio i meccanismi alla base della geofagia potrebbe fornire indicazioni utili anche per altre specie, inclusi gli esseri umani.

In alcune culture, infatti, il consumo di terra è una pratica tradizionale, associata a benefici per la salute. Studiare il caso dei macachi potrebbe contribuire a chiarire i potenziali effetti di questa abitudine e a identificare eventuali applicazioni terapeutiche. Allo stesso tempo, è fondamentale approfondire l’impatto dell’alimentazione antropica sugli animali selvatici, al fine di sviluppare strategie di gestione più efficaci e rispettose degli equilibri naturali.