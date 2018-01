Mostra dedicata ai Pink Floyd al Museo Macro di Roma

The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains, la mostra dedicata alla storia dei Pink Floyd è stata presentata il 16 gennaio scorso al Museo Macro in Via Nizza 138 a Roma http://www.museomacro.org/it e sarà visitabile dal 19 gennaio 2018 fino al mese di luglio 2018. The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains è dedicata alla cinquantennale carriera della band dei grandi successi come The wall, Comfortably Numb, Wish you were here e tanti altri.









La mostra The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains è formata di un’esposizione audiovisiva che si serve di un complesso e innovativo sistema sonoro composto dalle audioguide Sennheiser il cui sistema è dislocato su novecento ricevitori (potendo così diffondere il segnale simultaneamente dalle cuffie HD 2.2) e della tecnologia AMBEO (da notare il missaggio della performance del brano Comfortably Numb al Live 8 riprodotto in una apposita Performance Zone) in modo di fornire un’esperienza gratificante nella musica e nei video esposti; il visitatore della mostra potrà dunque scegliere di procedere per le sale secondo un ordine personale e autodeterminato.









The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains offre più di 350 oggetti di vario genere (strumenti, costumi e oggetti di scena utilizzati nei concerti live) e 40 schermi video contribuiscono ad una mostra epocale su una delle realtà più imponenti e distintive della storia del rock e della musica in generale. L’Itallia ha ha sempre avuto un rapporto particolare con i Pink Floyd, a volte esclusivo, se si considerano la storia personale di Roger Waters, l’utilizzo di diversi brani per la colonna sonora del film Zabriskie Point (1969) di Michelangelo Antonioni registrati presso il Technicolor Sound Services di Roma e i celebri live nell’Anfiteatro Romano da Pompei (filmati da Adrian Maben) del 1971 e quello sulla piattaforma galleggiante a Venezia nel 1989.







Durante la presentazione della mostra The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains era presente la Sindaca Virginia Raggi, l’assessore comunale Luca Bergamo, il commissario Palaexpo Innocenzo Cipolletta, oltre ai curatori Aubrey Powell e Paula Webb Stainton, e Nick Mason e Roger Waters. Quest’ultimo ha detto:

Mi sembra un miracolo tecnologico, ma sinceramente non mi interessano molto la nostra eredità e il nostro passato, mi interessa il presente, sono un uomo ancora relativamente giovane e penso di avere tanto lavoro davanti a me. Sarò in tour per due anni (in Italia verrà a luglio per due concerti, l’11 a Lucca e il 14 a Roma al Circo Massimo) e ho pubblicato un nuovo album. Sono molto più concentrato sulla questione dei diritti umani. Non c’è niente di sbagliato in questa mostra che coinvolge tanta gente, ma a me sinceramente non interessa, sono molto più interessato a me e a voi, mi coinvolge il tema degli uomini come individui. L’uomo esiste sulla Terra da 150-100 mila anni ed è accertato che sia apparso per la prima volta in Africa, dunque siamo tutti africani.

Foto copertina: Macro

The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains

Macro – Via Nizza 138 – Roma – dal 19 gennaio a 1 luglio 2018.

http://www.museomacro.org/it

Maggie Van Der Toorn