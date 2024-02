In un’inaspettata inversione di rotta diplomatica, il presidente francese Emmanuel Macron ha gettato un’ombra sulla possibilità di un intervento militare in Ucraina e l’invio di armi da parte di Paesi occidentali. Le sue dichiarazioni, emerse durante un vertice a Parigi, hanno scatenato reazioni divergenti tra i leader europei, evidenziando tensioni e divisioni sull’approccio da adottare nel conflitto russo-ucraino. Le divisioni hanno riguardato, in particolare, i diversi punti di vista dell’Unione Europea: i leader occidentali hanno infatti smentito immediatamente Macron, affermando che l’entrata in guerra non è nell’agenda politica comunitaria.

La frase di Macron, nel bene o nel male, che fosse una menzogna o una mera verità, ha svelato sicuramente la partecipazione dell’Unione Europea nella guerra russo-ucraino: una questione sotto gli occhi di tutti, eppur sempre evitata e celata dietro una reticenza problematica.

Rivolgimento nella diplomazia europea: Macron solleva l’ipotesi di intervento militare in Ucraina

In una svolta sorprendente, il presidente francese Emmanuel Macron ha sollevato la possibilità di un intervento militare in Ucraina durante un vertice tenutosi a Parigi. Questa affermazione ha immediatamente scatenato una serie di reazioni contrastanti da parte di altri leader europei, mettendo in luce le divisioni all’interno dell’Unione Europea riguardo alla gestione del conflitto russo-ucraino. L’aperta dichiarazione di Macron sull’intervento militare in Ucraina ha scatenato ovviamente una risposta da Mosca: la più grande potenza orientale dichiarerà guerra alla NATO.

Macron, lunedì scorso, ha dichiarato che “nulla dovrebbe essere escluso, tutto è possibile se utile” quando si tratta di rispondere alla minaccia russa e di garantire che la Russia non possa vincere la guerra in corso in Ucraina. Tuttavia, questa proposta ha generato una reazione immediata di negazione da parte di numerosi Paesi europei, tra cui Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna e altri.







Ovviamente, le parole di Macron sull’intervento militare in Ucraina hanno causato un effetto domino di giustificazioni. La prima è arrivata dagli USA, che ha sostenuto il rifiuto di inviare armi in Ucraina; anche il cancelliere tedesco Scholz ha dichiarato che “non ci saranno truppe a terra né soldati sul suolo ucraino”.

Anche Spagna e Italia si sono schierati fermamente contro ogni invio di contingenti e di intervento militare in Ucraina. Oltre alle principali voci comunitarie, tutti gli altri membri dell’Unione hanno passato in rassegna l’uscita di Macron, facendo finta di niente o dichiarando la non rilevanza della questione.

Le divergenze all’interno dell’UE

La dichiarazione di Macron sembra essere emersa durante un vertice improvviso a Parigi, in cui una trentina di leader occidentali si sono riuniti per discutere la situazione in Ucraina. Mentre Macron sembrava aperto all’idea di un intervento diretto, molti altri leader hanno espresso forte opposizione, sottolineando la necessità di evitare un confronto diretto con la Russia.

Dal canto suo, la risposta più decisa è arrivata dal Cremlino, che ha fatto sapere dopo poche ore la sua opinione a riguardo: il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha sottolineato che il discorso di Macron sull’intervento militare in Ucraina è importante e chiarificatore. Quasi in tono minaccioso, ha sostenuto inoltre che un conflitto tra Mosca e la NATO “sarebbe inevitabile” e non nell'”interesse dei cittadini comunitari”.

Le controverse dichiarazioni

Il Primo Ministro slovacco, Robert Fico, è stato uno dei primi a denunciare pubblicamente l’ipotesi di invio di truppe in Ucraina da parte di alcuni Stati membri dell’UE. Ha dichiarato che la visione proposta da Macron rappresenterebbe un fallimento della strategia occidentale in Ucraina.

Nonostante ciò, continuano ad essere prese delle decisioni di sostegno all’Ucraina, seppur in maniera indiretta. Produzione e invio di armi, sostegno economico in tutte le frontiere dell’Ucraina e la consegna di nuovi missili e munizioni a lunga durata.

La negazione e l’approccio differenziato degli alleati

Nonostante la rapida negazione delle intenzioni espresse da Macron da parte di molti leader europei, il presidente francese ha sottolineato la necessità di essere aperti a tutte le opzioni per contrastare l’avanzata russa. La situazione continua a evolversi, con una crescente tensione diplomatica tra i Paesi occidentali e la Russia.

L’iceberg dietro il discorso di Macron

Resta da vedere come questa controversa proposta influenzerà l’approccio complessivo dell’Unione Europea al conflitto in corso in Ucraina. Mentre le divergenze di opinione emergono chiaramente, la necessità di una strategia coesa per affrontare la crisi rimane fondamentale per evitare possibili escalation e garantire una risposta efficace alle sfide presentate dalla situazione in Ucraina.

Dalla questione del discorso di Macron sull’intervento militare in Ucraina si eleva però una verità becera, che l’Unione Europea sta tentando ormai da tre anni di celare agli occhi della popolazione, nonostante le evidenze. Inviare le truppe e sostenere l’intervento militare in Ucraina potrebbe effettivamente essere una delle soluzioni contemplate dall’Occidente. Sicuramente, ciò che risulta effettivo ed evidente agli occhi di tutte le istituzioni e l’opinione pubblica è che, al terzo anno di guerra, non esiste uno scenario di pace e cessate il fuoco.

Lucrezia Agliani