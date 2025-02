La musica e la politica si scontrano in Brasile attorno alla figura di Oruam, giovane rapper idolatrato dai giovanissimi e criticato per i suoi testi controversi. Il suo successo ha attirato l’attenzione della consigliera comunale di San Paolo, Amanda Vettorazzo, che ha lanciato una proposta di legge per impedire ai minori di assistere a concerti che esaltano la criminalità. Il provvedimento, pur non citando esplicitamente l’artista, è stato soprannominato “Legge Anti-Oruam”, sollevando un acceso dibattito sull’influenza della musica e sulla libertà di espressione.

La proposta di legge contro gli artisti che promuovono la criminalità

Un acceso dibattito ha investito il Brasile dopo la presentazione di un progetto di legge volto a vietare le esibizioni di artisti che promuovono la criminalità organizzata o il consumo di droga in spettacoli destinati ai minori. L’iniziativa è stata proposta dalla consigliera comunale di San Paolo, Amanda Vettorazzo, che ha sottolineato la necessità di proteggere i giovani da messaggi pericolosi trasmessi dalla musica attraverso la cosiddetta “Legge Anti-Oruam”.

Sebbene il nome di nessun artista sia esplicitamente menzionato nel testo della proposta, la Consigliera Vettorazzo ha lanciato un sito chiamato “Legge Anti-Oruam”, indicando chiaramente il rapper come bersaglio della sua iniziativa. In alcuni video sui social media, la politica ha ribadito che il suo obiettivo è impedire che Oruam si esibisca nella città di San Paolo.

Chi è Oruam?

Oruam, nome d’arte di Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, è un giovane rapper brasiliano che ha conquistato le classifiche musicali con il brano “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, il più ascoltato in Brasile su Spotify. Con oltre 10 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma, il 22enne è diventato un’icona per molti giovani, specialmente nelle favelas.

Si parla di Legge Anti-Oruam perché il giovane cantante non ha mai nascosto il suo legame con la criminalità: suo padre, Marcinho VP, è un noto boss del Comando Vermelho, una delle più pericolose organizzazioni criminali del Paese. Il rapper stesso condivide spesso contenuti sui social media che esaltano uno stile di vita fatto di lusso, armi e droga, guadagnandosi quasi 9 milioni di follower su Instagram.

I suoi testi, spesso incentrati su temi come sesso esplicito, ostentazione e affiliazione alle gang, hanno sollevato numerose critiche da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica.

La controversa esibizione al Lollapalooza

A scatenare la reazione politica che ha portato alla proposta di legge Anti-Oruam è stata un’esibizione proprio del cantante al festival Lollapalooza del 2024. Durante il concerto, il rapper si è presentato sul palco indossando una maglietta con la scritta a favore della scarcerazione di suo padre, detenuto dal 1986 per omicidio, spaccio di droga e formazione di gang criminali.







L’episodio ha sollevato un’ondata di indignazione, alimentata dal timore che messaggi di questo tipo possano influenzare negativamente i giovani spettatori. Successivamente, Oruam ha incitato i suoi fan ad attaccare il profilo social del Wehoo Festival, che aveva deciso di escluderlo dalla lineup a causa delle sue posizioni e dichiarazioni ritenute incompatibili con i valori dell’evento.

Il problema della criminalità organizzata in Brasile

La questione sollevata dalla consigliera Vettorazzo si inserisce in un contesto più ampio legato alla criminalità organizzata in Brasile. Secondo un rapporto del Forum brasiliano per la sicurezza pubblica (FBSP), i gruppi criminali guadagnano di più dal contrabbando di prodotti di largo consumo che dal traffico di droga. Il commercio illegale di carburante, tabacco, bevande e oro frutta alle organizzazioni circa 147 miliardi di real all’anno (circa 24 miliardi di euro), mentre il narcotraffico genera 15 miliardi di real (circa 2,4 miliardi di euro).

Questi dati evidenziano come la criminalità organizzata si stia diversificando e radicando in settori apparentemente meno sospetti, mantenendo però un forte controllo sociale sulle fasce più deboli della popolazione, come dimostrato dall’enorme popolarità di Oruam tra i giovani delle favelas.

Il dibattito sulla libertà di espressione

Il caso Oruam ha sollevato una discussione più ampia sulla libertà di espressione e sui limiti della censura nella cultura pop. Mentre i sostenitori della proposta di legge ritengono fondamentale limitare l’influenza di artisti che glorificano la criminalità, i detrattori la considerano un attacco alla libertà artistica e un tentativo di controllo morale da parte delle istituzioni.

La questione sulla “legge anti-Oruam” rimane aperta e divide l’opinione pubblica brasiliana. Da un lato, c’è chi considera pericoloso il messaggio trasmesso da Oruam ai giovani, dall’altro c’è chi difende il diritto degli artisti di esprimersi liberamente, anche su temi controversi. La proposta di legge dovrà ora affrontare il dibattito in Consiglio comunale, mentre la carriera di Oruam continua a destare polemiche e interesse nel panorama musicale brasiliano.

Lucrezia Agliani