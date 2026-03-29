Per anni il movimento MAGA (Make America Great Again) ha funzionato come una macchina politica compatta, quasi impermeabile alle contraddizioni. Attorno alla figura di Donald Trump si è costruita una comunità elettorale che ha fatto della coerenza identitaria il proprio punto di forza: meno guerre, meno vincoli internazionali, più attenzione agli interessi interni. Un’idea semplice, potente, capace di attraversare le tradizionali linee di divisione del Partito Repubblicano.

Eppure, a distanza di pochi mesi dall’inizio del secondo mandato, qualcosa si è incrinato. Non si tratta di una rottura improvvisa, né di un cambio di linea dettato dall’improvvisazione. Al contrario, ciò che sta accadendo oggi affonda le radici in una trasformazione più profonda della politica estera americana, che precede l’escalation militare contro l’Iran ma che proprio in quell’episodio ha trovato il suo punto di emersione più evidente.

Il paradosso è tutto qui: quella che, sul piano strategico, può essere letta come una ricalibrazione coerente, sul piano politico interno si sta rivelando una fonte di tensione sempre più difficile da gestire.

Per comprendere la fase attuale, bisogna partire da un equivoco. L’idea che il trumpismo coincida con un isolazionismo rigido è sempre stata, almeno in parte, una semplificazione. “America First” non significava necessariamente disimpegno totale, quanto piuttosto rifiuto delle logiche che avevano guidato la politica estera statunitense dopo la Guerra Fredda: interventi prolungati, costruzione di istituzioni multilaterali, promozione di un ordine internazionale basato su regole condivise.

Nel secondo mandato, questa impostazione non viene abbandonata, ma rielaborata. Le mosse dell’amministrazione – dall’attivismo in America Latina alle tensioni nell’Artico, fino alla pressione crescente su Teheran – sembrano indicare una linea più assertiva. A prima vista, il cambiamento appare netto. In realtà, si inserisce in una logica diversa da quella tradizionale dell’interventismo americano.

Il punto non è esportare la democrazia o stabilizzare regioni instabili. Bensì ridefinire i rapporti di forza globali, liberandosi dei vincoli di un ordine internazionale percepito come sempre meno favorevole agli interessi statunitensi. In questa prospettiva, le istituzioni nate nel secondo dopoguerra non sono più viste come strumenti di potenza, ma come strutture che limitano la libertà d’azione di Washington, mentre altre potenze ne traggono vantaggio.

Il filo che tiene insieme questa apparente discontinuità è uno solo: il confronto con la Cina. È qui che la politica estera del secondo mandato trova la sua coerenza.

Dall’Indo-Pacifico all’America Latina, passando per l’Africa e il Medio Oriente, le iniziative statunitensi possono essere lette come tasselli di una strategia più ampia: limitare l’espansione economica, diplomatica e militare di Pechino. Non si tratta di un ritorno alla logica del contenimento tipica della Guerra Fredda, né di una riproposizione dell’internazionalismo liberale. È piuttosto una forma di impegno selettivo, che combina pressione economica, presenza militare mirata e negoziazione aggressiva.

In questo quadro, anche le mosse che hanno suscitato maggiore perplessità acquistano un significato diverso. Non sono deviazioni, ma strumenti. Non rispondono a una logica ideologica, ma a un calcolo strategico. È una politica estera meno prevedibile, più fluida, che evita gli impegni permanenti ma non rinuncia all’uso della forza quando ritenuto necessario.

L’Iran come nodo strategico

È proprio in questa chiave che va letto il confronto con l’Iran. Ridurre la questione a una semplice escalation regionale rischia di essere fuorviante. Per Washington, Teheran non è soltanto un attore mediorientale, ma un possibile snodo di una rete più ampia che collega Asia, Medio Oriente ed Europa.

Il rafforzamento dei rapporti tra Iran e Cina negli ultimi anni ha trasformato il Paese in un elemento potenzialmente centrale per la proiezione di potenza cinese lungo le direttrici eurasiatiche. In questo contesto, la pressione americana non mira necessariamente a un conflitto aperto o a un cambio di regime, quanto piuttosto a evitare che Teheran diventi un pilastro stabile di un blocco alternativo all’influenza occidentale.

L’escalation militare va quindi interpretata come parte di una strategia più complessa, fatta di segnali, deterrenza e ambiguità. Non è un ritorno automatico alle guerre del passato, ma nemmeno una prosecuzione lineare dell’isolazionismo. È qualcosa di diverso, che sfugge alle categorie tradizionali.

Se ci si fermasse a questo livello di analisi, il quadro apparirebbe coerente. Ma la politica non si esaurisce nella strategia. Deve fare i conti con la percezione, con il consenso, con le aspettative di chi quella strategia dovrebbe sostenerla. Ed è qui che emergono le difficoltà.

Per una parte significativa dell’elettorato MAGA, il riferimento resta quello degli anni passati: meno interventi, meno guerre, meno coinvolgimento nei conflitti internazionali. Non una teoria sofisticata, ma una promessa concreta. In questo senso, l’azione contro l’Iran è stata percepita non come un tassello di una strategia globale, ma come una rottura di quell’impegno.

La distinzione tra intervento selettivo e guerra tradizionale, tra pressione strategica e escalation, fatica a tradursi in consenso politico. Nel linguaggio della base, tutto si semplifica: se c’è un’azione militare, allora si tratta di un ritorno alle logiche che si volevano superare.







La frattura dentro MAGA

È in questo scarto tra intenzione strategica e percezione politica che nasce la frattura. Per la prima volta in modo così evidente, il dissenso non arriva dall’esterno, ma dall’interno del movimento.

Commentatori conservatori, attivisti e parte dell’elettorato hanno iniziato a mettere in discussione le scelte dell’amministrazione. Non si tratta di una ribellione organizzata, ma di una pluralità di voci che esprimono un disagio crescente. Il tono è cambiato: meno deferenza, più critica. In alcuni casi, si arriva a parlare apertamente di tradimento dello spirito originario di “America First”.

Questo passaggio è significativo perché rompe uno dei pilastri su cui si è costruito il trumpismo: l’identificazione tra leader e movimento. Se MAGA non coincide più automaticamente con Trump, allora il rapporto tra i due diventa negoziabile, aperto, potenzialmente conflittuale.

La crisi attuale mette in luce una trasformazione più ampia. MAGA non è più soltanto un contenitore politico guidato da un leader carismatico, ma un insieme di sensibilità diverse, che iniziano a manifestarsi con maggiore autonomia.

Accanto a una componente più incline ad accettare la nuova linea strategica, si rafforza una corrente che spinge per un ritorno a un isolazionismo più netto. Altri ancora cercano una sintesi, tentando di conciliare la necessità di competere con la Cina con il rifiuto di un coinvolgimento militare diretto.

Queste differenze, finora tenute insieme dalla forza della leadership, diventano ora più visibili. Non è detto che portino a una rottura definitiva, ma rendono il movimento meno prevedibile, più complesso da gestire.

Le implicazioni politiche

Le conseguenze di questa dinamica non sono soltanto teoriche. Una base divisa rappresenta un problema concreto per qualsiasi leader politico, soprattutto per uno che ha costruito la propria forza sulla compattezza del consenso.

Nel breve periodo, le tensioni interne possono tradursi in difficoltà nella mobilitazione elettorale. Nel medio periodo, rischiano di ridefinire gli equilibri all’interno del Partito Repubblicano, riaprendo spazi per correnti che negli ultimi anni erano state marginalizzate.

Il punto centrale è che la politica estera, tradizionalmente percepita come ambito separato dalla competizione interna, diventa oggi un fattore determinante per la tenuta del consenso. Le scelte internazionali non restano più confinate nei palazzi della diplomazia, ma incidono direttamente sulla percezione degli elettori.

Alla fine, la questione resta aperta. La strategia di Trump può anche essere coerente sul piano geopolitico, ma questo non garantisce automaticamente il sostegno della sua base. Tra le due dimensioni si è aperto uno spazio di tensione che difficilmente potrà essere ignorato.

Il punto non è stabilire se l’amministrazione stia agendo in modo razionale o meno. Il punto è capire se quella razionalità sia compatibile con l’identità politica che ha reso possibile l’ascesa di MAGA.

È qui che si gioca la partita più importante. Non nelle mosse tattiche, non nelle dichiarazioni ufficiali, ma nella capacità di tenere insieme strategia e consenso. Se questo equilibrio dovesse rompersi, le conseguenze andrebbero ben oltre la singola crisi internazionale.

L’escalation con l’Iran non ha creato questa tensione. L’ha resa visibile. Ha trasformato una dinamica latente in un problema politico concreto, costringendo il movimento a confrontarsi con le proprie contraddizioni.

In questo senso, il momento attuale segna un passaggio cruciale. Non è ancora chiaro se si tratti di una fase transitoria o dell’inizio di una trasformazione più profonda. Ma una cosa appare evidente: il rapporto tra Trump e il suo movimento non è più quello di un tempo.

E proprio da questo rapporto, dalla sua evoluzione o dalla sua eventuale rottura, dipenderà non solo il futuro di MAGA, ma anche il ruolo degli Stati Uniti in un sistema internazionale sempre più instabile e competitivo.

Felicia Bruscino