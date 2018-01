C’era una volta Magic: The Gathering Online, la versione digitale del più famoso gioco di carte collezionabili. E c’è ancora, con tutti i problemi che si porta dietro da anni: interfaccia desueta, costi proibitivi, interazione con la community quasi inesistente. Dal canto suo, Wizards of the Coast non ha mai voluto investire nel migliorare la piattaforma online del suo prodotto di punta. Anche adesso, piuttosto che lavorare su ciò che ha già a disposizione, ha deciso di puntare tutto su un prodotto nuovo di zecca. Magic: the Gathering Arena vuole essere a tutti gli effetti una versione digitale moderna di Magic, a metà strada tra Magic Online e i più recenti Duels of the Planeswalkers.

Questa scelta di Wizards ha avuto una serie di conseguenze sullo sviluppo di Magic Arena. Innanzitutto, dal punto di vista grafico e dell’interfaccia, Magic Arena è stato sviluppato per essere un gioco tanto bello da giocare quanto da guardare.

In altre parole, l’intenzione è stata quella di creare un gioco adatto allo streaming su Twitch. È evidente, insomma, che il punto di riferimento è stato Hearthstone, che nonostante qualche passo falso continua a farla da padrone nel mondo dei giochi di carte collezionabili online.

Effettivamente, al momento non esiste alcun titolo con una cura per i dettagli e un’intuitività dell’interfaccia pari a quelle del colosso di Blizzard. Basta dare uno sguardo a uno screenshot di Magic Arena per rendersi conto che l’intenzione è stata quella di imitare il più possibile quel tipo di approccio.

Tant’è vero che, una volta giocata, ogni carta viene “tagliata” in modo da vederne soltanto l’artwork, esattamente come accade in Hearthstone. E anche l’animazione degli attacchi è simile, con le creature che caricano prepotentemente verso l’avatar del nostro avversario.

Per carità, Magic Arena non è il primo titolo a ispirarsi a questo stile, basti pensare a Eternal, The Elder Scrolls: Legends e Shadowverse. Tuttavia, il lavoro di Wizards è particolarmente ben fatto e l’interfaccia sembra essere stata pensata per mostrare in modo dettagliato tutte le interazioni di Magic, un gioco tutt’altro che semplice da seguire.









L’aspetto più problematico di un gioco di carte rimane comunque quello economico.

Sono almeno cinque anni che i giochi di carte collezionabili si sono affermati sul mercato dei videogiochi online. Una cosa che accomuna la maggior parte di questi prodotti è il business model prescelto. Quasi sempre, infatti, si tratta di giochi free-to-play con la possibilità di spendere per acquistare bustine e ampliare la propria collezione più velocemente.

Sostanzialmente, il modello che è prevalso in questi anni è rimasto quello introdotto con successo da Hearthstone. Un sistema in cui è possibile “polverizzare” le carte che non ci interessano per poi “craftare” quello che vogliamo, ovviamente ad un rate tutt’altro che conveniente per il giocatore.

Un sistema che funziona, ma che è evidentemente strutturato per far sì che i più impazienti spendano i propri soldi. Una questione di cui Wizards ha dovuto necessariamente tenere conto, visto che già Magic Online e Duels of the Planeswalkers soffrivano da questo punto di vista.

Il primo, poiché si tratta in tutto e per tutto di una replica online del gioco in versione fisica, con tanto di mercato secondario, scambi e rivendite tra i giocatori. È vero, i prezzi non sono alti come quelli del gioco cartaceo, e ci sono bot che vendono periodicamente carte a prezzi favorevoli, ma il costo di un mazzo competitivo può comunque superare il centinaio di euro.

Duels of the Planewalkers, dal canto suo, soffre delle problematiche di molti giochi moderni. Un gioco concepito come una versione ridotta di Magic, ampliato col tempo tramite DLC nelle versioni più vecchie, e con microtransazioni in perfetto stile loot box in quelle più recenti.

La soluzione di Wizards per Magic Arena è innovativa e potrebbe funzionare.

Magic Arena ha dovuto, per forza di cose, allontanarsi da questo tipo di business model. La scelta è quindi ricaduta su un modello free-to-play molto simile agli altri giochi di carte già citati. La differenza sta nella gestione delle carte extra e nelle possibilità date al giocatore.

Non ci sarà alcuna forma di crafting né sarà possibile riciclare le carte a cui non siamo interessati. Invece, all’interno di ogni bustina, qualsiasi carta potrà essere sostituita da una “wildcard“ della stessa rarità. Una wildcard è una sorta di jolly, che può essere trasmutata in qualsiasi carta vogliamo aggiungere alla nostra collezione.

Inoltre, aprire bustine aumenterà una barra di progresso chiamata “vault“, che una volta riempita darà in premio al giocatore una quantità variabile di wildcard (si vocifera di otto comuni, sei non comuni, quattro rare e una rara mitica). Questa barra aumenta anche ogni volta che si apre la quinta copia di una carta. A questo va aggiunto che le prime trenta vittorie ogni giorno offrono come ricompensa una carta a caso.

Per tentare di ridurre al minimo lo stress dei giocatori, Wizards ha pensato inoltre di condensare la maggior parte dei premi ottenibili nella prima vittoria giornaliera. Questo non vuol dire però che mancheranno le classiche quest, tipiche dei giochi di questo genere.

Infine, cosa che farà piacere agli amanti del limited, è stata confermato che il draft sarà implementato, e che le carte draftate saranno automaticamente aggiunte alla nostra collezione.

Sembra che Wizards stia facendo una serie di passi nella giusta direzione, se l’obiettivo è quello di coinvolgere più giocatori possibile. Tuttavia, il sistema sta ricevendo parecchie critiche dai tester, sia perché accumulare rare mitiche inutili non piace a nessuno, sia perché i numeri della beta non sono particolarmente convenienti per chi vuole farmare bustine. Di certo,Magic Arena è ancora in beta, ed è presto per dare un responso definitivo, ma le premesse sono più che buone.

Roberto Maselli