Magic Leap, già rivelato nel 2017, è l’innovativo visore per realtà mista dell’omonima start up statunitense, nata nel 2010, che ha ottenuto finanziamenti da Google e Qualcomm, le quali hanno fortemente creduto nel progetto.

Che cos’è la “mixed reality”?

La realtà mista o “mixed reality” abbreviata in “x reality” mescola la realtà fisica con quella virtuale, utilizzando allo scopo anche la realtà aumentata, sovrapponendole. Essa è in grado di unire le proiezioni in realtà virtuale alle interazioni tipiche della realtà aumentata. La mixed reality è differente dalla augmented reality, o AR, che differisce anche dalla realtà virtuale, ma è ad essa complementare. Per essere veicolata non ha bisogno di caschi, bastano dispositivi indossabili ben più leggeri e dotati di sensori e di gps come i Google Glass o come Moverio, il visore di Epson. A differenza della VR, non c’è possibilità di interazione né di immersione in ambienti digitali, quanto piuttosto l’emersione di informazioni relative a ciò che ci circonda.

Magic Leap: quali sono le sue caratteristiche?

Il dispositivo, dedicato a sviluppatori e creatori di contenuti, viene venduto alla cifra di 2.295 dollari ed è costituito da tre componenti: Lightwear, il visore con un elevatissimo numero di sensori, un controller wireless da tenere in mano e un computer che si lega in vita, chiamato Lightpack. Magic Leap One Creator, è questo il nome completo del visore, viene controllato direttamente dall’utente tramite la voce, i gesti e il movimento oculare!

Grazie alla tecnologia Digital Lightfield, che permette la creazione di ologrammi in grado di sovrapporsi alla luce presente in natura, l’utente viene proiettato in una realtà virtuale che inganna il cervello umano, permettendogli di osservare oggetti da cui, in realtà, non è affatto circondato.

Mediante un sistema di lenti, collegate ai sensori, la visione viene adattata alla realtà, con il risultato che si potrà addirittura vedere un Tirannosauro Rex nella nostra cucina, ad un passo da noi: “Che paura!”

Per adesso, Magic Leap ha fatto il suo ingresso trionfale in sole sei città degli States, tra cui: New York, Los Angeles e San Francisco.

Chissà che presto non arrivi anche in Italia!

Silvia Buda