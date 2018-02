Il “Magico Battito” si è fermato per sempre.

"Dove sei Magico Battito?" Così aveva cominciato la ricerca Mario Bartoli, padre di Christian che mancò venti anni or sono per una emorragia cerebrale.









La sua sconfinata ricerca aveva attirato l’attenzione di molti oltre che commosso l’Italia. Purtroppo l’esito non è stato quello che tutti si sarebbero aspettato o che speravano. Il padre di Christian è stato contattato da una donna la quale gli ha comunicato che, l’uomo al quale era stato donato il cuore di suo figlio, a dicembre era deceduto. A dicembre, pochi giorni prima del ventesimo anniversario della morte del suo Christian, pochi giorni prima che l’Italia venisse a conoscenza del “Magico Battito.”

Appresa la notizia Mario Bartoli sgomento ha dichiarato:

“Quando l’ho saputo è come se mio figlio fosse scomparso una seconda volta.”

“Vent’anni di “Magico Battito”

Hai donato vent’anni di gioia “Magico Battito” e chissà quante sublime sensazioni il tuo pulsare avrà donato a quel padre in questi lunghi vent’anni.

Magari chissà, in quel petto il tuo “Magico Battito” avrà pulsato fortemente vedendo scendere le lacrime di gioia dei suoi familiari quando i medici gli hanno detto “È salvo!!”

O magari “Magico Battito” avrai battuto velocemente nel petto di quel padre, per la felicità immensa di accompagnare sua figlia all’altare.

E chissà come pulsavi velocemente “Magico Battito” quando quel padre ha vissuto quella impagabile, magica sensazione di diventare nonno.

Hai donato vent’anni di Vita e io sono orgoglioso di te “Magico Battito”

Per questo padre non è stato possibile esaudire questo amorevole desiderio, gli rimarrà almeno la consapevolezza di aver donato venti anni di “Magico Battito”. Un “Magico Battito” non solo ad un’altra persona, ma anche a tutti i suoi familiari che hanno potuto godere della sua presenza specialmente nelle fasi più importanti della vita.

Raffaella Presutto