Le recenti elezioni in Moldavia hanno visto Maia Sandu, l’attuale presidente filo-europea, riconfermare il proprio mandato. Con un margine ristretto, ma significativo, Sandu ha sconfitto l’ex Procuratore Generale Alexandr Stoianoglo, un candidato più vicino alla Russia, determinando così una vittoria di rilievo per le forze progressiste e pro-europee del paese.

Infatti, al primo turno del 20 ottobre, Sandu aveva conquistato il 42,5% delle preferenze, distanziando nettamente il rivale filorusso, fermo al 26%. Tuttavia, quest’ultimo contava di ricevere il sostegno degli elettori di alcuni candidati minori esclusi dalla corsa per il secondo turno, e questo scenario si è in parte concretizzato. Nelle due settimane successive, il team di Sandu ha intensificato la campagna, sia sui social sia nelle zone rurali, vincendo le elezioni e ottenendo così il 54,91% dei voti, mentre Stoianoglo il 45,09%.

Questo successo, avvenuto in un contesto internazionale complesso e in un periodo storico di crescenti tensioni geopolitiche, rappresenta un passo fondamentale per il percorso della Moldavia verso l’integrazione europea e una più profonda stabilità politica.

Una vittoria di misura ma dal grande valore simbolico

I risultati, anche se ottenuti con una differenza di pochi punti percentuali, segnano una vittoria decisiva per Maia Sandu e il suo progetto di avvicinamento della Moldavia all’Unione Europea. La competizione elettorale è stata seguita con attenzione non solo dai cittadini moldavi ma anche da numerosi osservatori internazionali, interessati a comprendere il futuro orientamento di un paese strategicamente collocato tra l’Europa e la Russia. Sandu, nel suo discorso di vittoria, ha espresso la necessità di preparare il paese per le elezioni parlamentari previste per la prossima estate, sottolineando che i prossimi mesi saranno cruciali per consolidare le riforme e stabilizzare il quadro politico.

Alexandr Stoianoglo: l’alternativa filorussa

Alexandr Stoianoglo, ex Procuratore Generale, ha rappresentato una scelta di continuità con la tradizionale influenza russa in Moldavia. La sua campagna elettorale si è concentrata sulla critica alle riforme pro-europee di Sandu, presentando invece un programma di maggiore apertura verso la Federazione Russa e di ridimensionamento dell’influenza occidentale. Stoianoglo ha ricevuto un sostegno significativo da parte di quei settori della popolazione moldava che ancora vedono nella Russia un partner naturale e un alleato per la sicurezza energetica e la stabilità economica del paese. Tuttavia, l’affluenza alle urne e il risultato finale hanno mostrato che, nonostante le preoccupazioni, una larga parte del paese si è espressa a favore di un cambiamento più netto.

Il contesto geopolitico: tra Europa e Russia

La Moldavia, una delle nazioni più piccole e povere dell’Europa orientale, si trova in una posizione geopolitica cruciale, incastrata tra l’Unione Europea e la Russia. La sua storia è segnata da periodi di influenze e legami alternati con entrambe le aree. Negli ultimi anni, le tensioni tra Mosca e l’Occidente hanno ulteriormente complicato la posizione del paese, spingendo i leader moldavi a scelte politiche difficili. La vittoria di Sandu rappresenta una continuità con la sua politica di avvicinamento all’Unione Europea, ma comporta anche delle sfide legate alla gestione dei rapporti con la Russia, che vede la Moldavia come una zona di interesse strategico.

Sandu, nel suo mandato precedente, ha cercato di diversificare i partner commerciali del paese e di rafforzare le relazioni con i vicini europei, mirando anche a migliorare le infrastrutture e ad attrarre investimenti esteri. La sua politica è stata sostenuta da finanziamenti e assistenza tecnica dell’UE, ma questa strada comporta anche il rischio di irritare Mosca, che considera la Moldavia una zona di influenza politica e militare di rilievo. La tensione crescente tra la NATO e la Russia aggiunge ulteriore pressione sulla Moldavia, rendendo ogni scelta politica potenzialmente rischiosa.

Riforme interne e lotta alla corruzione: le promesse di Sandu

Uno dei pilastri del programma politico di Maia Sandu è stata la lotta alla corruzione e la promozione della trasparenza amministrativa. Durante il suo primo mandato, Sandu ha lanciato diverse iniziative per riformare il sistema giudiziario moldavo, noto per essere stato a lungo terreno fertile per scandali e influenze politiche. La sua visione di una “Moldavia trasparente e giusta” ha trovato il favore di molti cittadini stanchi della corruzione diffusa, che ha spesso ostacolato lo sviluppo economico e il benessere sociale del paese.







Tuttavia, la strada per una reale trasformazione non è priva di ostacoli. La corruzione è profondamente radicata nelle strutture di potere moldave, e Sandu ha dovuto affrontare una resistenza significativa all’interno della burocrazia e persino da parte di alcuni settori economici. Inoltre, il suo approccio di riforma ha suscitato critiche da parte dei sostenitori di Stoianoglo, che la accusano di voler rompere con una tradizione che, seppur imperfetta, ha garantito una certa stabilità interna.

Le prossime elezioni parlamentari: un test per il futuro politico della Moldavia

Le elezioni parlamentari della prossima estate rappresentano un banco di prova per la visione di Sandu e per la sua capacità di consolidare una coalizione a favore delle riforme europee. La sua vittoria attuale le offre una piattaforma politica rafforzata, ma la governabilità a lungo termine richiederà una maggioranza stabile in Parlamento. Negli ultimi anni, il sistema parlamentare moldavo è stato frammentato e soggetto a frequenti cambi di alleanze, il che ha reso difficile l’adozione di riforme strutturali profonde.

Sandu, consapevole delle sfide che la attendono, ha già espresso l’intenzione di rafforzare la comunicazione con le forze politiche moderate e pro-europee, cercando di consolidare una coalizione in grado di governare con maggiore efficacia. Tuttavia, la competizione con le forze filorusse rimane accesa, e Stoianoglo e i suoi alleati potrebbero cercare di ostacolare ulteriormente il percorso di integrazione europea della Moldavia.

Reazioni internazionali: il sostegno dell’Europa e l’attenzione di Mosca

Il risultato delle elezioni è stato accolto con favore dai paesi dell’Unione Europea, che vedono nella riconferma di Sandu un’opportunità per rafforzare la presenza europea nella regione e contrastare l’influenza russa. Bruxelles ha già espresso la propria disponibilità a collaborare con la Moldavia, promettendo un aumento degli investimenti e una maggiore assistenza per le riforme richieste dall’accordo di associazione. La Moldavia, infatti, beneficia da anni di programmi europei volti a sostenere l’agricoltura, l’industria e le piccole imprese, e la rielezione di Sandu potrebbe garantire un consolidamento di tali aiuti.

Mosca, dal canto suo, ha mantenuto un atteggiamento cauto. La Russia ha interessi diretti in Moldavia, soprattutto nella regione della Transnistria, un territorio secessionista sostenuto militarmente da Mosca e considerato una “repubblica” indipendente dalla Moldavia, sebbene non riconosciuta a livello internazionale. La rielezione di Sandu potrebbe inasprire le tensioni con la Transnistria, un tema delicato che coinvolge la Russia in modo diretto. Mosca potrebbe adottare un approccio pragmatico per evitare uno scontro aperto, ma rimane in allerta riguardo all’espansione dell’influenza occidentale nel proprio “cortile di casa”.

Il ruolo della società civile e la domanda di cambiamento

La vittoria di Sandu è anche un riflesso della crescente domanda di cambiamento e modernizzazione da parte della società civile moldava, in particolare delle nuove generazioni che guardano con interesse e speranza all’Unione Europea. Negli ultimi anni, la società civile ha assunto un ruolo sempre più attivo, chiedendo trasparenza, democrazia e uno stato di diritto che possa garantire un futuro più stabile e prospero. Sandu ha coltivato un forte sostegno tra i giovani, i professionisti e gli imprenditori, che vedono nell’Europa un modello di progresso.

Il coinvolgimento della società civile è stato evidente durante la campagna elettorale, dove molte organizzazioni indipendenti hanno promosso un voto consapevole, informato e libero da pressioni esterne. Questo rinnovato attivismo sociale rappresenta una risorsa importante per Sandu, ma comporta anche la necessità di rispondere concretamente alle aspettative della popolazione, attraverso politiche efficaci che migliorino le condizioni di vita e riducano le diseguaglianze.

Il futuro europeo della Moldavia

Il secondo mandato di Maia Sandu è, di fatto, un’opportunità per continuare il processo di riforma e per avvicinare ulteriormente la Moldavia agli standard europei. Tuttavia, la strada non sarà facile: le sfide economiche, le pressioni geopolitiche e le divisioni interne rappresentano ostacoli considerevoli.