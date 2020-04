Quella Lega lombarda che, ogni giorno, va in tv ad accusare il governo, Protezione civile, cittadini, virologi, il Padreterno per ogni errore o mancanza, in queste settimane ha gestito l’emergenza in modo semplicemente dilettantesco, tra errori negli ospedali, delibere sciagurate, folli inaugurazioni, medici che mancano all’appello.