Una nuova tecnica sviluppata da un team di scienziati potrebbe rappresentare una svolta epocale nella diagnosi delle malattie rare nei neonati. Grazie a un innovativo test del sangue, sarà possibile ottenere risposte più rapide e precise, riducendo drasticamente i tempi di attesa per famiglie in cerca disperata di chiarezza. Questo strumento potrebbe rivelarsi fondamentale. Una diagnosi precoce può fare la differenza tra un intervento efficace e un lungo percorso di incertezze.

Diagnosi più rapida per le malattie rare nei neonati

Molte delle patologie genetiche rare, come la fibrosi cistica o i disturbi legati ai mitocondri – le “centrali energetiche” delle cellule – sono difficili da individuare, nonostante gli enormi progressi della genetica negli ultimi decenni. Ottenere una diagnosi chiara e definitiva spesso richiede anni, con numerosi esami, alcuni dei quali piuttosto invasivi e complessi, soprattutto per i più piccoli.

Tradizionalmente, il primo passo per identificare una malattia genetica rara è rappresentato dal test genomico. Questo tipo di analisi ha sicuramente rivoluzionato il settore, ma riesce a individuare con precisione la causa della malattia solo in circa la metà dei casi. Quando il test non offre risposte definitive, inizia per i pazienti – e per le loro famiglie – un percorso lungo e frustrante, fatto di ulteriori accertamenti, spesso onerosi e talvolta dolorosi.

Proprio per affrontare queste difficoltà, un gruppo di ricercatori dell’Università di Melbourne ha messo a punto un nuovo metodo diagnostico. L’idea è quella di affiancare al classico test genetico un’analisi delle proteine contenute in specifici tipi di cellule del sangue. Poiché i geni contengono le istruzioni per produrre proteine, lo studio delle anomalie proteiche consente di individuare quali mutazioni genetiche sono davvero dannose, distinguendole da quelle innocue.







La forza di questo approccio sta nella sua capacità di analizzare contemporaneamente numerose mutazioni, fornendo risultati in tempi molto più rapidi – anche in soli tre giorni. I ricercatori hanno inoltre dimostrato che il nuovo test è più efficace dei metodi attualmente considerati “standard d’oro”, almeno per quanto riguarda i disturbi mitocondriali. In alcuni casi, ha permesso di arrivare a una diagnosi che il solo test genetico non era riuscito a offrire.

Un test non invasivo

Secondo gli esperti, questo sistema potrebbe aumentare sensibilmente il numero di diagnosi corrette, portando l’efficacia dal 50% a circa il 70% nei pazienti sospettati di essere affetti da una patologia rara. E tutto questo con un semplice prelievo di sangue – bastano appena 1 millilitro nei neonati – evitando quindi procedure invasive come le biopsie muscolari, che comportano rischi aggiuntivi e richiedono anestesia generale.

Un ulteriore punto di forza di questo test è la sua versatilità. Pur essendo stato inizialmente pensato per i disturbi mitocondriali, ha un potenziale applicativo molto più ampio. Gli scienziati ritengono infatti che possa essere utile in circa la metà delle oltre 7.000 malattie genetiche rare attualmente conosciute.

Dal punto di vista economico, la nuova tecnica ha costi simili a quelli dei metodi esistenti, ma il fatto che non sia specifica per una singola patologia la rende potenzialmente più efficiente. Evitare esami inutili, infatti, non solo riduce il carico sul sistema sanitario, ma allevia anche il peso emotivo e fisico sui pazienti e le loro famiglie.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la possibilità di pianificare il futuro familiare. Una diagnosi tempestiva permette ai genitori di accedere, se lo desiderano, a test genetici prenatali, offrendo strumenti concreti per prendere decisioni consapevoli.

La comunità scientifica ha accolto con entusiasmo questo sviluppo. Diversi esperti del settore, tra cui professori delle università di Cambridge e Londra, hanno sottolineato l’importanza di questa scoperta, definendola un passo importante verso una medicina più rapida, precisa e meno invasiva.

Il prossimo obiettivo sarà validare il test su scala più ampia e integrarlo nei sistemi sanitari nazionali, come l’NHS nel Regno Unito. Se ciò avverrà, potremo assistere a un cambiamento profondo nel modo in cui affrontiamo le malattie genetiche rare fin dai primi giorni di vita.

Elena Caccioppoli