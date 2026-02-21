Il 21 febbraio 1965, l’assassinio di Malcolm X pone fine a una vita e lascia aperto un conflitto politico che percorre il Novecento americano. La sua traiettoria supera il linguaggio dell’integrazione e porta al centro del dibattito autodeterminazione, potere, e solidarietà internazionale, mostrando quanto possa costare rifiutare le parole considerate accettabili.

Il 21 febbraio 1965 Malcolm X viene ucciso all’Audubon Ballroom di Harlem. Tre uomini armati salgono sul palco e sparano ventuno colpi davanti a un pubblico di circa quattrocento persone. Malcolm X cade a terra durante un comizio che sancisce una fase nuova della sua traiettoria politica. Viene trasportato al Columbia Presbyterian Hospital, dove muore alle 20:23. Ha trentanove anni. L’assassinio arriva dopo mesi di minacce, pressioni e isolamento.

La morte di Malcolm X chiude una vita, non il processo che aveva avviato. Aveva smesso di chiedere integrazione. Aveva iniziato a parlare di potere, di autodeterminazione, di legami tra oppressioni lontane. Quel passaggio trasforma la radicalità in una minaccia concreta, in una visione capace di produrre alleanze e rotture durature.

Malcolm nasce Malcolm Little il 19 maggio 1925 a Omaha, Nebraska. Cresce dentro una violenza razziale che colpisce la sua famiglia fin dall’inizio. Il padre muore in circostanze mai chiarite dopo aggressioni suprematiste, la madre viene internata. La sua giovinezza si consuma tra marginalità, piccoli reati, carcere. Entra in prigione nel 1946. Lì incontra i testi, la disciplina dello studio, l’islam della Nation of Islam. Cambia nome per rifiutare l’identità imposta dal padrone bianco. Fa della voce un’arma di ricostruzione personale e politica.

Uscito dal carcere nel 1952, Malcolm scala rapidamente i ranghi della Nation of Islam. Diventa vice ministro del tempio numero sette a Harlem. I suoi discorsi attirano migliaia di persone. Parlano a una popolazione nera stanca di promesse gradualiste e inclusioni rinviate. La sua retorica rifiuta l’idea di una cittadinanza concessa per buona condotta. Parla di autodifesa, di disciplina, di orgoglio. Per questo viene sorvegliato. L’Fbi apre fascicoli su di lui già dal 1953 e ne accumula almeno diciannove. J. Edgar Hoover lo considera una minaccia interna.

La radicalità di Malcolm X nasce da una lettura materiale della società americana. La segregazione produce povertà, controllo, violenza. Le leggi proclamano uguaglianza, le pratiche la cancellano e Malcolm affronta questa contraddizione. La sua parola non cerca legittimazione nei palazzi del potere. Cerca organizzazione nei quartieri. Per questo viene descritto come pericoloso.

Nel 1964 avviene la rottura con la Nation of Islam. Malcolm si separa da Elijah Muhammad dopo aver denunciato scandali interni e aver rifiutato la disciplina settaria. Fonda le Muslim Mosque Inc. e poco dopo l’Organization of Afro-American Unity. Qui inizia una trasformazione decisiva. Compie il hajj alla Mecca, viaggia in Africa e in Medio Oriente, incontra leader politici e movimenti anticoloniali. L’identità nera si espande in una visione internazionale.

Questi anni modificano il suo linguaggio e ne accrescono la pericolosità percepita. Malcolm collega i ghetti americani ai processi di decolonizzazione. Parla di diritti umani davanti a platee internazionali. Tiene interventi a Oxford, accusa l’Occidente di colonialismo internazionale, legge la questione nera come parte di una struttura planetaria di dominio. L’America, che si presenta come guida morale del mondo, viene esposta nelle sue contraddizioni.

La parola nera smette di implorare un posto nell’ordine esistente. Malcolm denuncia l’integrazione come meccanismo di assorbimento che lascia intatti i rapporti di forza. Rivendica autonomia politica, controllo dei quartieri, organizzazione economica separata. Nel discorso “The Ballot or the Bullet” del 1964 equipara il voto e la possibilità di difesa, costringendo il pubblico a una scelta senza illusioni. La sua posizione spacca il movimento per i diritti civili. La distanza da Martin Luther King diventa evidente.

Il prezzo di questo atto di insubordinazione è alto. La sua casa viene devastata da un incendio doloso. Le minacce di morte si moltiplicano. La protezione della Nation of Islam si trasforma in ostilità aperta. L’isolamento cresce. Malcolm rifiuta di smussare il linguaggio per ottenere sicurezza e continua a parlare, pianifica una conferenza panafricana a Philadelphia, prevede la possibilità della propria fine. Il 21 febbraio sale sul palco senza una scorta adeguata.

Dopo l’omicidio, Thomas Hagan confessa. Altri due uomini, Nation Muhammad e Muhammad Abdul Aziz, scontano lunghe condanne prima di ottenere revisioni giudiziarie. Malcolm lascia sei figlie e una moglie travolta dal dolore.

La radicalità che rappresentava continua a circolare. I ghetti esplodono nell’estate del 1965. Nascono organizzazioni che assumono la difesa armata come pratica politica. Le Pantere Nere raccolgono parte della sua eredità. I suoi testi vengono ristampati, tradotti, letti in continenti diversi. L’America istituzionale lo celebra postumo, attenuandone il messaggio.

Malcolm X ha accettato fino in fondo le conseguenze di ogni sua singola scelta. La sua vita e la sua morte indicano che ogni trasformazione reale incontra una reazione proporzionata alla sua capacità di incidere. La sua interrogazione radicale continua a circolare perché aveva già oltrepassato i confini del possibile.