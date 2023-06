Mali, la Costituzione che segna un importante passaggio al regime presidenziale

La nuova Costituzione proposta dal Mali sposterà l’equilibrio del potere esecutivo dal Parlamento al Presidente.

Nell’ambito della transizione politica successiva al colpo di stato militare del 18 agosto 2020, il Governo di transizione del Mali ha supervisionato il processo di stesura di una nuova Costituzione per consentire il ritorno all’ordine costituzionale e al governo civile. Il processo costituente è stato boicottato dalle principali parti interessate. E alcune disposizioni della nuova bozza di Costituzione, in particolare la concentrazione del potere nel Presidente e l’ampliamento del ruolo dei militari, destano preoccupazione. Ciononostante, la bozza, sottoposta a referendum il 18 giugno, è stata approvata con una maggioranza schiacciante di sì.

Il risultato difatti ha confermato la campagna del “Sì”. L’autorità elettorale del Paese dell’Africa occidentale ha dichiarato che il 97% dei voti è stato espresso a favore dei cambiamenti. L’affluenza alle urne per il referendum è stata del 39,4% nel Paese di 8,4 milioni di elettori registrati. Il verdetto del plebiscito arriva tra le accuse di rapimento e aggressione a funzionari della commissione elettorale.

Per la giunta al potere il referendum apre la strada a nuove elezioni nel 2024. Molti però lo hanno definito un “fallimento catastrofico”. Esperti e oppositori politici affermano che il vero obiettivo è consolidare il proprio potere nella regione, sempre più violenta e instabile, del Sahel, che attraversa il Mali e molti altri Paesi.

Alcune delle clausole proposte nella nuova Costituzione redatta dal consiglio di transizione sono controverse. I sostenitori affermano che rafforzerebbero le fragili istituzioni politiche. Gli oppositori affermano che darebbero troppo potere al presidente. In base alle modifiche costituzionali, il presidente “determina le politiche della Nazione, ” un ruolo assegnato al Governo dall’attuale Costituzione del Paese, che risale al 1992.

Il Capo dello Stato avrà il diritto di assumere e licenziare il Primo Ministro e i membri del gabinetto, e il Governo risponderà a lui e non al Parlamento, come avviene attualmente. Altre clausole prevedono l’amnistia per coloro che sono responsabili di precedenti colpi di stato, la supervisione della riforma delle finanze pubbliche e costringono parlamentari e senatori a dichiarare la loro ricchezza nel tentativo di reprimere la corruzione.

La bozza di Costituzione è un nuovo argomento di divisione e molti osservatori temono che la sua adozione forzata porterebbe a nuovi conflitti in un Paese che sta cercando di rimanere unito per trovare la pace e la prosperità a lungo cercate.

Segnato da una grave crisi di sicurezza alimentata da gruppi terroristici che compiono attacchi contro l’esercito e i civili, il Mali è stato a lungo diviso tra aree controllate dal governo. Quelle controllate da gruppi armati in cerca di autogoverno e organizzazioni terroristiche. Nonostante le numerose operazioni avviate dal Governo da quando il colonnello Assimi Goïta ha assunto la carica di capo del Paese, parte del vasto territorio del Mali è ancora fuori dal controllo del governo.

La giunta, salita al potere con un colpo di stato nell’agosto 2020, ha promesso di stabilizzare il Paese, dove violenti gruppi islamisti ribelli competono con essa e tra loro per il controllo. Invece, la violenza da parte degli islamisti e della giunta — sostenuta dal gruppo mercenario russo Wagner — è aumentata in modo esponenziale, con i civili che hanno sopportato il peso maggiore dell’orrore.

La comunità internazionale ha spinto per il referendum come parte del percorso del Mali verso un Governo civile. Indipendentemente dai difetti del processo, è un passo necessario nella transizione. Consentirà alla giunta maliana di realizzare le riforme che erano state proposte in precedenza ma che non erano andate avanti. I cambiamenti costituzionali includeranno la sanzione dello status del Mali come stato laico – una mossa osteggiata da alcuni religiosi islamici.

Inoltre, ci sarà la creazione di una seconda camera del parlamento, che secondo i sostenitori migliorerà la rappresentanza politica in tutto il Paese. C’è anche una disposizione per una Corte dei Conti che sorvegli la spesa pubblica. Il che porterebbe finalmente il Mali in linea con una direttiva del 2000 dell’Unione economica e monetaria dell’Africa Occidentale.

Verso la Quarta Repubblica del Mali: Analisi del Progetto di Costituzione

Dalla sua indipendenza nel 1960, il Mali ha avuto tre Costituzioni e quindi tre Repubbliche. La Costituzione del 22 settembre 1960 (Prima Repubblica). La Costituzione del 2 giugno 1974 (Seconda Repubblica). E l’attuale Costituzione del 25 febbraio 1992 (Terza Repubblica). L’attuale Costituzione non è stata rivista nonostante quattro tentativi falliti (nel 1999, 2011, 2017 e 2019).

Questa mancata riforma, dovuta anche alla rigidità del processo di revisione, non ha consentito al Governo di far fronte a particolari impegni internazionali. Tra cui la direttiva dell’Unione Economica e monetaria dell’Africa Occidentale (WAEMU, nota anche con l’acronimo francese UEMOA) del 29 giugno 2000. Che impone a tutti gli Stati membri di istituire una Corte dei Conti indipendente, per rispondere a determinate circostanze mutevoli. (Compreso l’impegno per un ampio decentramento assunto nell’accordo per la pace e la riconciliazione derivante dal processo di Algeri. Concluso nel 2015 tra il Governo del Mali e il coordinamento dei movimenti di Azawad).









Anche la Costituzione del 1992 è sopravvissuta a tre colpi di stato (22 marzo 2012, 18 agosto 2020 e 25 maggio 2021). Il suo tempo sembra ormai scaduto.

Il progetto di nuova Costituzione rafforza il ruolo del Presidente, che avrà il potere di nominare e revocare il Primo Ministro ei membri del gabinetto. Il Governo risponderà anche al Presidente, e non al Parlamento. Come prevede l’attuale Costituzione del 1992. Allo stesso modo, la nuova Costituzione prevede un’amnistia per i promotori di colpi di stato precedentemente perpetrati. Il che alimenta la speculazione che il colonnello Goita possa essere un candidato in una futura elezione presidenziale.

Il Paese ha lottato in gran parte dal 2012, quando un’insurrezione separatista nel nord si è scontrata con islamisti legati ad al-Qaeda e ha conquistato vaste aree di territorio. La Francia, ex potenza coloniale, è intervenuta militarmente e ha contribuito a respingere gli islamisti. Gli attacchi sono però continuati, con Bamako che più recentemente ha rotto la sua alleanza con Parigi a favore della Russia.

Il processo costituente sotto una transizione guidata dai militari

Il 1° ottobre 2020, i golpisti hanno adottato una Carta transitoria. La Carta prevede una transizione politica di 18 mesi (successivamente estesa a 24 mesi). Periodo durante il quali devono essere adottate riforme istituzionali e strutturali che portino a nuove elezioni. Questa Carta transitoria integra la Costituzione del 1992 e prevale in caso di contraddizione tra i due documenti.

Per definire la tabella di marcia per la transizione, nel dicembre 2021 il Governo di transizione ha organizzato le Assises Nationales de la Refondation (ANR). Nonostante il boicottaggio di dozzine di partiti politici, i partecipanti all’ANR hanno raccomandato la redazione di una nuova Costituzione. Il colonnello Assimi Goïta, Presidente della transizione, per attuare questa raccomandazione, ha nominato con decreto una commissione per la stesura della Costituzione.

Sebbene la Carta transitoria non specifichi la procedura per l’adozione di una nuova Costituzione, la tempistica transitoria prevede che il progetto di Costituzione sia sottoposto al popolo. Per l’approvazione tramite referendum, senza previa votazione del Consiglio Nazionale di transizione, l’organo legislativo ad interim. Originariamente previsto per il 29 marzo 2023, il referendum costituzionale è stato rinviato dal Governo di transizione per consentire alla neonata Autorità di gestione elettorale indipendente di fare i necessari preparativi per il voto.

Concentrazione del potere nel Presidente

Il progetto di Costituzione prevede il mantenimento del sistema politico della Costituzione del 1992. Ma con poteri presidenziali notevolmente ampliati. Il Presidente, eletto a suffragio universale diretto, sarà capo dello Stato e capo dell’esecutivo.

In altre parole, il Presidente avrà potere normativo, potrà esercitare una notevole influenza sul processo legislativo (anche se l’esecutivo non è più politicamente responsabile dinanzi al parlamento). Sarà coinvolto nella gestione del potere giudiziario e avrà poteri discrezionali potere di nominare gran parte dell’amministrazione civile e militare. Pertanto, il progetto di Costituzione stabilisce un sistema di governo che non sembra garantire un’effettiva responsabilità tra i diversi rami del governo.

Nonostante queste preoccupazioni, il progetto include anche diverse innovazioni positive rispetto alla Costituzione del 1992. Tra cui l’aggiunta di una clausola di eternità per limitare il numero dei mandati presidenziali. Al fine di rafforzare le garanzie di alternanza democratica al più alto livello dello Stato. La fissazione di un mandato unico e non rinnovabile per i membri della Corte Costituzionale. E l’introduzione di un collegio di autorità di nomina più inclusivo ed equilibrato per garantire una maggiore indipendenza della Corte.

Disposizioni controverse

La nuova Costituzione include una serie di disposizioni controverse; tra queste vi è il mantenimento del requisito che i candidati alla presidenza. Devono essere cittadini maliani per nascita senza altra nazionalità. La classificazione delle lingue nazionali come lingue ufficiali e del francese come lingua di lavoro crea confusione. Poiché l’uso delle lingue ufficiali deve essere regolato dalla legge organica. Inoltre, mentre il decreto n° 159 PG-RM del 19 luglio 1982 riconosce ufficialmente 13 lingue nazionali in Mali, ma non parlate da tutti i maliani, il francese rimane la lingua dell’unità.

La stabilità democratica del Mali richiede la de-politicizzazione dell’esercito e la smilitarizzazione della pubblica amministrazione. Un’altra controversa disposizione riguarda il ruolo dei militari nel progetto di Costituzione.

Oltre ai suoi incarichi militari, la bozza prevede anche un ruolo dell’esercito nella partecipazione allo “sviluppo economico, sociale e culturale e alla protezione ambientale del Paese”. Potenzialmente in contraddizione con il principio di separazione del potere civile e militare . D’ora in poi, i militari avranno il compito di assicurare “l’applicazione della legge” e potranno lasciare le caserme in caso di violazione della legge, in questo caso da parte del potere civile.

Questioni di legittimità del processo costituente

Gran parte della classe politica e sociale del Paese ritiene che la transizione non avrebbe dovuto essere così ambiziosa nel concentrarsi su grandi riforme. Ma, al contrario, che il breve periodo di transizione avrebbe dovuto essere dedicato all’organizzazione delle elezioni per un rapido ritorno all’ordine costituzionale. Molti sostengono che un Presidente illegittimo salito al potere con un colpo di stato non dovrebbe intraprendere grandi riforme significative. Come scrivere una nuova Costituzione.

La transizione militare in Mali ha cristallizzato il dissenso interno tra i maliani sulla traiettoria della transizione. Numerosi attori non hanno preso parte ai lavori delle Assises Nationales de la Refondation, la cui conclusione principale è stata quella di modificare la Costituzione. Di conseguenza, diversi partiti e gruppi politici, nonché organizzazioni della società civile, hanno criticato il nuovo progetto. Altri ritengono che una revisione della Costituzione del 1992 sarebbe più rilevante, sostenendo il mantenimento della Costituzione, ma modificandola.

L’Unione libera della magistratura (SYLIMA) ha espresso disappunto per il fatto che la commissione incaricata di finalizzare il progetto di costituzione abbia preso in considerazione solo un punto delle sue raccomandazioni. Da parte sua, la Malian League of Imams and Scholars for Islamic Solidarity (LIMAMA) ha disapprovato il principio di laicità nella bozza. Sostenendo che è contrario alla loro religione, e ha proposto di sostituire il principio con l’espressione “multi -stato di fede”.

Tuttavia, non vi è nulla nella bozza che suggerisca che il secolarismo sia contrario alla religione musulmana. Al contrario, la proposta afferma esplicitamente che il secolarismo non si oppone alla religione e al libero esercizio del culto e che il suo obiettivo è quello di promuovere e rafforzare la “convivenza”. Inoltre, quasi tutti i gruppi firmatari dell’Accordo di Algeri sono anche oppositori, ritengono che non rifletta impegni per il decentramento del potere.

Felicia Bruscino

Stampa questo articolo