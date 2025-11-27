L’arrivo delle prime piogge e del maltempo a Gaza si sta trasformando in un segnale di allarme. Le tende degli sfollati cedono, i campi si trasformano in laghi di fango, i bambini tremano al freddo. Mentre in Cisgiordania la natura sembra sfidare i confini, sulla costa devastata della Striscia l’acqua diventa un ulteriore colpo per una popolazione già allo stremo. Le testimonianze raccolte direttamente dalla Palestina raccontano un inverno che non consola ma ferisce, e una crisi umanitaria che si aggrava giorno dopo giorno.

Palestina, un inverno che non scalda più: la perdita della normalità

Per chi vive nella Striscia di Gaza, l’inverno non è più la stagione della nostalgia e del calore umano che si può percepire nella comodità di una casa. Tutto questo è scomparso da oltre due anni, da quando una parte della popolazione è costretta a vivere in tende o rifugi improvvisati durante un genocidio le cui violenze, incursioni e sfollamenti continuano a rimanere impuniti, nonostante la retorica del cessate il fuoco. Ad oggi, il maltempo a Gaza evidenzia una parte di mondo in profonda difficoltà, tra tende sommerse nel fango o distrutte dalla grandine.

Mentre a Betlemme la tempesta del mattino ha portato immagini quasi simboliche – acqua che supera barriere, fulmini che illuminano il cielo oltre il muro di separazione – a Gaza le stesse condizioni atmosferiche hanno generato tragedia. Le raffiche di vento hanno sradicato le tende, la marea ha invaso i campi costieri e centinaia di sfollati si sono ritrovati nuovamente senza alcun riparo.







La vita quotidiana nell’emergenza maltempo a Gaza: tende spazzate via e famiglie allo scoperto

Sulla costa, le tende costruite con teli di plastica e pali improvvisati non hanno retto alla violenza delle onde e del vento. Molte famiglie sono state costrette a trascorrere ore all’aperto, sotto una pioggia incessante, cercando di salvare quel poco che era rimasto asciutto.

Il 14 novembre, con l’arrivo della prima perturbazione, molte tendopoli si sono svegliate già sommerse. Dalle finestre improvvisate, la scena era ovunque la stessa: pianti, confusione, oggetti trascinati dall’acqua, famiglie intere sedute sulla strada senza sapere dove andare.

Quartieri sovraffollati e tende che cadono a pezzi: una crisi umanitaria in peggioramento

Rafah, Jabaliya, Beit Hanoun: quartieri già colpiti dai bombardamenti sono ora diventati luoghi di sovraffollamento estremo. Le famiglie si accalcano su pochi metri di terra asciutta, cercando di ripararsi con teli logori. Le tende, indebolite dal sole estivo e dalle piogge improvvise, si strappano sotto il peso dell’acqua. I pali cedono, i fili si spezzano, e quello che dovrebbe essere un riparo diventa un ennesimo pericolo.

Molti bambini siedono su materassi umidi, altri si stringono ai fratelli per non congelare. Chi non ha una tenda cerca riparo in edifici incompiuti, sotto balconi pericolanti, o fra le macerie.

Secondo le Nazioni Unite, oggi a Gaza circa 1,4 milioni di persone soffrono una grave carenza di alloggi. La quantità di aiuti che entra nella Striscia non è sufficiente a coprire le necessità, mentre l’arrivo dell’inverno aggrava ogni elemento della crisi: mancanza di tende, assenza di roulotte, impossibilità di ricostruire, terreni fangosi che impediscono perfino di piantare nuovi pali.

La popolazione affronta un inverno senza prospettive: niente materiali, niente spazi sicuri, nessun piano di ricostruzione credibile.

La resilienza che resiste al freddo

Nonostante l’emergenza maltempo a Gaza, le famiglie continuano a sopravvivere in tutta la Palestina occupata. La solidarietà all’interno delle comunità diventa un meccanismo di difesa: si dividono coperte, si aiutano a rialzare le tende crollate, proteggono i bambini dei vicini. È una resilienza silenziosa, che non cancella il dolore ma impedisce alla disperazione di vincere.

Ogni bambino che trema, ogni donna che cerca un angolo asciutto per i figli, ricorda che ciò che manca non è la forza, ma la protezione. Chi può agire, avvertono gli abitanti, deve farlo ora.

Lucrezia Agliani