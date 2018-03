Treni cancellati e in ritardo

Negli ultimi giorni l’italia ha dovuto fare i conti con Burian, la tempesta di gelo e neve che ha ricoperto l’intera Penisola, causando non pochi disagi. Quando poi si rientra nella categoria dei pendolari, il maltempo non fa altro che peggiorare le cose.

Ne sono testimoni i viaggiatori di Trenitalia e Italo che da lunedì hanno incontrato numerose difficoltà nel raggiungere la loro meta. I problemi sono stati causati dal maltempo, ma anche dalla scarsa preparazione delle città italiane.

L’aria molto fredda proveniente dalla Russia settentrionale, per tre giorni ha mantenuto le temperature minime al di sotto delle medie stagionali in tutta Italia. La situazione più complicata si è verificata nel Lazio e nei territori della capitale. Lunedì Roma si è svegliata ricoperta di neve e i numerosi depositi di ghiaccio hanno compromesso la normale circolazione dei trasporti.









A farne le spese sono i passeggeri

Da lunedì i treni a media e lunga percorrenza hanno accumulato grandi ritardi e i passeggeri si sono ritrovati prigionieri in un treno che sembrava non arrivare mai a destinazione. I più sfortunati sono invece rimasti al freddo e al gelo sui binari, in attesa di quel treno che continuava ad accumulare minuti di ritardo.

Da assidua frequentatrice di Trenitalia ho imparato a mie spese che quando sali su quel treno, devi mettere in conto i canonici dieci/quindici minuti di ritardo. Ma quando i minuti diventano ore c’è davvero un grosso problema di fondo.

Le scuse di Trenitalia

All’indomani della bufera arrivano le scuse dell’amministratore delegato delle Ferrovie italiane Renato Mazzoncini:

«Sono stati commessi degli errori, che non ripeteremo. E dobbiamo delle scuse ai passeggeri. Quando uno sta sette ore in treno c’è poco dire, bisogna solo scusarsi, e attrezzarsi per fare sì che non accada più».

Tuttavia, l’AD di Fsi, fa una netta distinzione fra Nord e Sud Italia, affermando che a Nord di Firenze i treni circolano senza problemi, mentre è differente la situazione della capitale e del Mezzogiorno, dove le reti ferroviarie non sono ancora adeguatamente attrezzate.

Come chiedere un rimborso

Per i viaggiatori che nei giorni 26 e 27 febbraio hanno rinunciato al viaggio sui treni di lunga percorrenza di Trenitalia, è previsto il rimborso integrale del biglietto. Anche chi ha viaggiato ed è giunto a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, potrà richiedere a Trenitalia il rimborso integrale del biglietto, anziché l’indennità del 50% prevista dalle normative europee.

Per maggiori informazioni è attivo il numero verde di Trenitalia 800892021 ed è possibile compilare il form sul sito di Trenitalia per richiedere il rimborso del biglietto.

Se invece avete in programma un viaggio su un treno Italo o se il vostro treno Italo è stato cancellato, potrete concordare una nuova soluzione di viaggio o richiedere un rimborso contattando Pronto Italo al numero 060708.

Simona Specchio