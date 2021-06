Maltrattamento degli animali: preludio alla violenza sociale

Posted on

Oggi viviamo costantemente in un clima di insicurezza e incertezza. La violenza si esprime in modi interconnessi. Quotidianamente siamo scossi da eventi drammatici che ci preoccupano e ci commuovono. Negli ultimi vent’anni, ricercatori e sostenitori hanno studiato la correlazione tra violenza sugli animali e violenza domestica. E quanto sia importante questa relazione per l’identificazione precoce delle vittime di abuso, sia umane che animali. Esiste un legame stabilito tra la crudeltà verso gli animali e la violenza verso gli esseri umani – regolarmente indicato come “The Link”.

Il maltrattamento degli animali è sia un fattore predisponente alla violenza sociale sia, allo stesso tempo, una conseguenza di essa. Fa parte della cascata di violenza che ci raggiunge tutti come individui e come società. La violenza è “un atto intenzionale che può essere singolo o ricorrente e ciclico, volto a dominare, controllare, attaccare o ferire gli altri. È quasi sempre esercitato dalle persone di più alto rango, cioè coloro che hanno potere in una relazione, ma può essere esercitato anche su oggetti, animali o contro se stessi” .

La violenza inibisce lo sviluppo delle persone e può causare danni irreversibili, adotta diverse forme di espressione che possono variare dall’offesa verbale all’omicidio. La crudeltà è “una risposta emotiva di indifferenza o di piacere per la sofferenza o il dolore degli altri, o l’azione che provoca inutilmente tale sofferenza; è stato considerato un disturbo psicologico. La crudeltà dei bambini, che include gli animali, è un segno clinico legato a disturbi antisociali e comportamentali” .

Nelle famiglie dove c’è violenza, è più frequentemente diretta verso i più deboli, che comprendono anziani, donne, bambini e animali domestici. Il maltrattamento degli animali è tollerato da chi lo osserva. Le sue cause e i suoi effetti sono ridotti al minimo e genitori, insegnanti e comunità che ignorano il maltrattamento degli animali “covano una bomba a orologeria”.

Va sottolineato che l’individuazione, la prevenzione e il trattamento della violenza nei confronti degli animali è un atto di umanità in sé.

Gli animali sono creature che si trovano, rispetto agli esseri umani, ad un livello inferiore all’interno della scala evolutiva. Questo ci rende responsabili del loro benessere. Poiché, avere la supremazia comporta un obbligo, una responsabilità, che è assolvere come guardiani delle specie inferiori in termini intellettuali. Se davvero vogliamo combattere la violenza, una parte della nostra lotta consiste anche nello sradicare il maltrattamento di altri esseri viventi.

Il secondo punto che voglio sottolineare è che il maltrattamento degli animali può fungere da rilevatore e da segnale di allarme nei confronti della violenza domestica. Poiché la crudeltà verso gli animali e la violenza umana hanno un rapporto diretto. Dobbiamo sapere che i bambini che maltrattano i loro animali domestici possono assistere ad atti crudeli contro gli esseri umani o essere essi stessi vittime di abusi da parte di qualcuno più grande e più potente.









Questi bambini, sia abusati che abusanti, imparano e interiorizzano la violenza che essi stessi perpetueranno quando saranno adulti ed avranno famiglie proprie. Questo abuso può essere l’unico segno visibile di una famiglia in cui esiste l’abuso e questo può aiutare a scoprire chi è responsabile della violenza in quella famiglia.

Una persona che abusa di un animale non prova empatia verso gli altri esseri viventi ed è maggiormente a rischio di generare violenza verso altre persone. L’American Psychiatric Association lo considera come una delle diagnosi per determinare i disturbi della condotta. Se un bambino ci racconta del maltrattamento del suo animale domestico, potrebbe anche parlarci della sua stessa sofferenza.

Chi è capace di maltrattare un animale è capace di maltrattare un essere umano

Le ricerche relative all’abuso sugli animali, più focalizzate sulle caratteristiche degli aggressori che sulle vittime stesse, indicano che in questo tipo di reato gli uomini predominano come aggressori. L’osservazione empirica è supportata da diversi esami effettuati con i criminali. Come, ad esempio, nello studio degli abusi sugli animali abusi e le caratteristiche del crimine (2018).

Sono stati analizzati 90 casi di maltrattamento degli animali, dov’erano coinvolti 97 criminali, di cui 89% erano uomini e 11% donne. Le analisi indicano anche che solitamente gli aggressori nella fascia di età di tarda adolescenza e prima età adulta (34 anni su una scala da 7 a 68 anni secondo il rapporto).

Numerosi studi hanno individuato collegamenti tra l’abuso di animali e la violenza contro le persone. Uno studio del 2001-2004 del dipartimento di polizia di Chicago “ha rivelato una sorprendente propensione per i trasgressori accusati di crimini contro gli animali a commettere altri reati violenti verso vittime umane”. Di quelli arrestati per crimini contro gli animali, il 65% era stato arrestato per percosse contro altro soggetto.

Dei 36 pluriomicidi condannati interrogati in uno studio, il 46% ha ammesso di aver commesso atti di tortura su animali da adolescenti. E delle sette sparatorie nelle scuole avvenute in tutto il paese tra il 1997 e il 2001, tutte riguardavano ragazzi che in precedenza avevano commesso atti di crudeltà sugli animali.

Il maltrattamento e l’abuso degli animali è un indicatore significativo di violenza sociale

Troppo spesso i professionisti della salute mentale e i pubblici ministeri perdono la gravità di qualsiasi crudeltà verso gli animali. E il ruolo significativo il maltrattamento degli animali gioca nella perpetuazione di comportamenti criminali violenti e non violenti. La letteratura sostiene che la crudeltà sugli animali è uno dei primi indicatori per futuri atti di comportamenti criminali sia violenti che non violenti.

Non è noto se la crudeltà sugli animali si verifichi prima o dopo aver assistito o subito un qualsiasi tipo di abuso. Ciò che è noto sono le connessioni tra subire abusi, assistere a abusi domestici e crudeltà sugli animali. Ciò significa che la direzionalità della crudeltà verso gli animali non è sempre chiara, cioè che si verifichi prima.

“Le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali. Come segnale di un potenziale comportamento antisociale – che include ma non si limita alla violenza – atti isolati di maltrattamento degli animali non devono essere ignorati dai giudici. Ma anche psichiatri, assistenti sociali, veterinari, poliziotti e tutti coloro che incappano in abusi sugli animali durante il proprio lavoro”. (The Web Of Cruelty: “What animal abuse tells us about humans”, di Arnold Arluke).

La nostra posizione non è quella di equiparare in alcun modo i tipi di violenza. Sappiamo che, nel caso delle donne, abbiamo diritto a dei diritti e che la violenza esercitata contro di noi è una palese violazione dei diritti umani fondamentali. Tuttavia, sono almeno tre gli aspetti che è necessario analizzare quando si passa in rassegna la relazione tra violenza di genere, violenza domestica e maltrattamento degli animali.

Violenza psicologica esercitata sulle vittime (meccanismo di dominazione e controllo su donne, bambini e animali). Maltrattamento degli animali come indicatore dell’esistenza di altre possibili forme di violenza verso le persone. Effetti su ragazze e ragazzi come testimoni di maltrattamenti dei loro animali.

Siamo convinti che la denuncia, il perseguimento e la punizione efficaci degli abusi sugli animali non solo avvantaggeranno direttamente gli animali. Ma possono anche essere un indicatore efficace per affrontare e rilevare la violenza di genere in tempo, a causa dei modelli dietro i maltrattatori. Il lavoro interdisciplinare in queste materie può contribuire a società con una migliore qualità della vita e senza violenza.

Felicia Bruscino