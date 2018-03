Mamma mia – ci risiamo! Meryl Streep e Amanda Seyfried ritornano sulla scia del musical degli ABBA

Meryl Streep: chi non ha sentito parlare di lei ultimamente con gli hashtag #MeToo o #TimesUp, dopo la lunga serie di nomine e premi e discorsi a Hollywood? Mamma Mia è stato uno dei suoi successi, quello che ha permesso di mostrare anche il suo talento canoro sulle note della musica degli ABBA.

Il suo personaggio, quello di Donna, di cui ricordiamo le canzoni, i jeans e la solare vaghezza, sarà interpretato da Lily James, Cenerentola di Kenneth Branagh e una dei protagonisti di Downton Abbey. Il tutto sotto il sole della Grecia e in flashback che dovranno chiarire i tanti vuoti della vita sentimentale della protagonista.

Nei nostri tempi, Sophia (Amanda Seyfried), figlia della protagonista, sta per avere un bambino dal compagno Sky (Dominic Cooper). I vecchi compagni della madre Stellan Skarsgad e Colin Firth ritornano per l’evento ringiovaniti coi rispettivi volti di Josh Dylan e Hugh Skinner. Invece tra le nuove aggiunte significative al cast troviamo Cher nel ruolo di Ruby, nonna di Sophia e madre di Donna; Jeremy Irvine nel ruolo del giovane Sam Carmichael che ha le fattezze più tarde di Pierce Brosnan; Alexa Davies nel ruolo della giovane Rosie Mulligan (Julie Walters); Jessica Keenan Wynn sarà invece l’interprete di Tanya (Christine Baranski) nei flashback del film.









Girato in Croazia e nell’isola di Lissa, il film ha visto parte delle riprese effettuate negli studi Shepperton e ha avuto la conclusione delle riprese il 2 dicembre 2017.

in Italia è programmato per un’uscita estiva tarda il 6 settembre, mentre in America arriverà il 20 luglio. Prodotto dalla Universal Pictures, il film è scritto e diretto da Ol Parker che è partito da zero a partire dagli input del musical iconico di Catherine Johnson con un cast internazionale di pregio.

Antonio Canzoniere