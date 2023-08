Non per soldi ma per denaro

Cambiare nazionale, così come si cambia cravatta: ne ha presa una verde pisello dalla sua cabina armadio. Roberto Mancini si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: lo spot evoca la vittoria dell’ Europeo e ignora – ovviamente – la mancata qualificazione mondiale. La fine era nota:. Il salto della quaglia intuibile, scontato, previsto, addirittura sfacciatamente scoperto. Insomma Roberto Mancini ct dell’Arabia Saudita, fino a due settimana lo era dell’ Italia e nonostante lo avessimo capito immediatamente non si può non restare a bocca aperta davanti a tanta faccia tosta.. Soprattutto quando si dà il benservito, così sue due piedi, alla nazionale del proprio paese. E lo si fa brutalmente per soldi, non altro. Almeno non prendiamoci in giro, riempiendo questa storia di bugie e falsi alibi.