Maneskin la band rivelazione di X Factor 11

Maneskin la giovane band reduce dall’ultimo talent di Sky, X Facto 2017, al secondo posto, stanno spaccando. Dominano il palco con un look provocatorio, eccentrico, alternativo, retrò e vintage. Il tutto mescolato a originalità, carisma, personalità, un’ostentata dose di sfacciataggine e una velata ironia.

Hanno partecipato all’ultima edizione di XF scelti, insieme ai Ros e Sem&Sten , dal giudice Manuel Agnelli. Dopo un percorso che li ha portati in giro per Roma con vari concerti dal vivo, suonando cover, i Maneskin cominciano a incidere i loro primi brani. Tra cui Chosen con cui si sono presentati alle audizioni di X Factor. Passando le audizioni di volta, in volta fino ad approdare sul palco di Factor.









Nonostante la loro giovanissima età i Maneskin, puntata dopo puntata, hanno mandato in estasi il pubblico senza mai sbagliare una performance. Con un’indiscutibile presenza scenica sono arrivati superfavoriti alla finale, hanno letteralmente sbancando pur se di fatto non hanno vinto. Ne sono usciti con un disco d’oro, per Chosen, e un tour già pronto.

La band dei Maneskin

I componenti della band sono quattro giovanissimi ragazzi romani, età compresa tra i 16 e i 18 anni. Il nome scelto in lingua danese: Maneskin vuol dire ‘Chiaro di Luna’ – è stato scelto in onore della loro bassista Victoria. Quattro adolescenti sfrontati, trasgressivi e magnetici. La band Maneskin è fronteggiata da Damiano David 18 anni, leader il cui timbro di vocalità reggae gli permette di affrontare magistralmente anche il repertorio rock.

Con un ego senza limiti e talento innato è il bello e dannato dei Maneskin. Dal leader della band, che si definisce il re alla bionda bassista Victoria De Angelis, 17anni. Victoria ha trascinato nella band il chitarrista Thomas Raggi 16enne soprannominato El Cobra. In ultimo, alla batteria, 16 anni Ethan Torchio. I quattro ragazzi hanno formato la band nel 2015, tra i banchi del liceo Kennedy di Monteverde a Roma.

Suonando per le strade della Capitale con una musica che si trasporta dal passato nella modernità. Un musica influenzata dall’indie rock al soul fino al pop. I Maneskin con il loro sound figurano una novità nel panorama pop rock italiano.

La Sony Music ha lanciato l’Ep di debutto «Chosen», che prende il nome dall’inedito presentato a X Factor. Il brano disco d’oro ha ottenuto oltre 3 milioni di streaming su Spotify mentre il video dopo una settimana dall’uscita conta 2 milioni di visualizzazioni. I Maneskin si godono il successo e appena usciti dal talent X Factor hanno già un tour pronto.

Date e Location del Tour ManesKin









17 febbraio 2018 – PERUGIA – AFTERLIFE

24 febbraio 2018 – NAPOLI – HART

25 febbraio 2018 – BARI – DEMODE’ CLUB

2 marzo 2018 – PALERMO – I CANDELAI

3 marzo 2018 – CATANIA – LAND – LA NUOVA DOGANA

9 marzo 2018 – FIRENZE – VIPER

11 marzo 2018 – NONANTOLA – VOX CLUB

17 marzo 2018 – BOLOGNA – LOCOMOTIV CLUB

18 marzo 2018 – PARMA – CAMPUS INDUSTRY MUSIC

23 marzo 2018 – MILANO – SANTERIA SOCIAL CLUB

24 marzo 2018 – TREVISO – NEW AGE CLUB

30 marzo 2018 – TORINO – HIROSHIMA

31 marzo 2018 – GENOVA – CRAZY BULL

7 aprile 2018 – ROMA – QUIRINETTA

Felicia Bruscino