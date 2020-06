La “manifestazione” tenutasi ieri a Roma, al Circo Massimo, con Forza Nuova e Ultrà, è stata un vero successone. A farla da padrone, come c’era da aspettarsi, tolleranza e benevolenza verso il prossimo, con lanci di petardi, bombe carta, fumogeni e bottiglie di vetro.

Un vero spettacolo la manifestazione di ieri al Circo Massimo. Forza Nuova e Ultra neri sono scesi in piazza,a quanto pare, per contestare il governo. Il motto del raduno era “dalle curve alle piazze”: ed è subito anni Settanta, quando il sabato pomeriggio si partecipa alle manifestazioni di piazza e la domenica il campo di battaglia si trasferiva negli stadi. Evidentemente queste brave persone non si sono accorte che nel frattempo sono passati cinquant’anni.









Che cosa succede mescolando insieme forze neofasciste di estrema destra e gruppi nazifascisti di ultras?! (sempre che i ripetuti inni al duce e gli episodi d’intolleranza rendano legittimo qualificare con tali appellativi codesti rispettabili personaggi, senza scandalizzare i più teneri di cuore). La reazione, nel caso della manifestazione al Circo Massimo, è stata un’esplosione di violenza verso le 15:45 ai danni di poliziotti e giornalisti. Attualmente la Digos ha arrestato 2 persone e ne ha fermate 15, ma il numero è destinato a salire.

Episodio scatenante

La manifestazione è stata organizzata dagli esponenti di Forza Nuova e dal gruppo “I ragazzi d’Italia”, movimento neofascista con sede a Brescia. A far accendere gli animi è stata un’intervista rilasciata da un blogger di destra romano, Simone Carabella. Tuttavia, il leader romano di Forza Nuova, ultrà della Roma e pregiudicato, Giuliano Castellino, non era per nulla d’accordo a tanta disponibilità e la conversazione è terminata a suon di spintoni, strattoni e qualche schiaffone.











Da quel momento in poi la situazione è degenerata. Inizialmente i manifestanti hanno iniziato a litigare tra loro. Poi i nemici sono diventati prima i giornalisti, poi le forze dell’ordine. E meno male che Carabella, prima di essere strattonato, aveva assicurato che la manifestazione sarebbe stata “pacifica”. Infatti, petardi e bombe carta, lancio di fumogeni e di bottiglie di vetro è proprio ciò che si aspetta di vedere in un raduno. Tutti sanno che per contestare il governo bisogna scendere in piazza con i dovuti armamenti. L’ala meno violenta degli ultra ha cercato di riportare la calma, richiamando a raccolta verso il palco montato al Circo Massimo i tifosi, alcuni dei quali hanno comunque continuato a cercare lo scontro con la polizia. Gli ultrà neri avevano promesso “battaglia”. E sono stati di parola. Inoltre, un manipolo di ultra neofascisti, interamente vestiti di nero e con le mazze in mano, si sono staccati dal resto del branco, per risalire in via del Circo Massimo, dove hanno lanciato fumogeni e petardi che hanno incendiato una zona d’erba dove i Ragazzi d’Italia avevano dato appuntamento.

Altro che scenario post-apocalittico! Qui siamo nel pianeta delle scimmie. E nemmeno! Visto che nel film di Schaffner le scimmie erano parecchio evolute. Agghiacciante che la causa scatenante siano stati i giornalisti. Con le forze dell’ordine lo storico degli scontri è piuttosto lungo, c’era da aspettarselo, sopratutto in presenza deli ultras. Ma operatori e videomaker sono semplicemente un canale d’informazione per il resto del paese. Chissà… i pallini dei fascisti sono incomprensibili.

Le forze politiche di destra in silenzio

Dopo questi spiacevoli episodi, la destra italiana ha divulgato comunicati e annunci stampa per prendere le distanze dall’accaduto. A no, scusate, questa è un utopia. La destra italiana non ha detto, né fatto alcunché. Eppure Salvini e la Meloni sono così tanto social! Strano che non abbiano trovato un minuto per postare un commento di solidarietà alle forze dell’ordine. Matteo Salvini non se ne va sempre in giro con qualsiasi divisa delle forze pubbliche trovi?! Strano. Davvero molto strano.









Tutti siam liberi di contestare le scelte governative. Sarebbe preoccupate il contrario. Ma non è con la violenza che si gestisce la situazione. Tra l’altro, in questo caso, è stata un’intervista a innescare i disordini, non ideologie politiche differenti. Sfoghi di violenza indiscriminata. L’indifferenza della destra italiana è un chiara presa di posizione. Sembra quasi che stiano giustificando e avvallando l’accaduto, perché tanto in piazza c’erano i nazifascisti che contestavano il governo. Tanto meglio per loro. Non importa quali siano le azioni compiute dall’estrema destra, basta arrivare allo scopo.

Antonia Galise