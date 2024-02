Accuse e inchieste La manifestazione per Bolsonaro sottolinea che una grande parte della popolazione brasiliana sostiene la sua futura candidatura a nuovo presidente del Brasile, nonostante tutte le accuse pendenti su di lui. L’ex presidente è stato infatti accusato di aver modificato un decreto per alterare i risultati elettorali e di complottare per imprigionare un giudice della Corte Suprema dopo la sua sconfitta al ballottaggio contro Luiz Inácio Lula da Silva. La sua partecipazione e il supporto all’assalto alle istituzioni brasiliane dell’8 gennaio 2023 sono oggetto di ulteriori indagini, con accuse di pressioni sui capi militari per unirsi al tentativo di colpo di stato. Durante la campagna elettorale del 2022, Bolsonaro aveva denunciato presunti brogli senza presentare prove, motivo per cui è stato condannato per abuso di potere e diffusione di informazioni false, con una conseguente ineleggibilità fino al 2030. La polizia brasiliana sta attualmente indagando su un’organizzazione criminale presunta di cui Bolsonaro farebbe parte, accusata di cercare di sovvertire l’esito delle elezioni.

Il 22 febbraio scorso, Bolsonaro è stato convocato per un interrogatorio sulla sua presunta partecipazione al tentato colpo di stato. Questa è stata l’occasione eclatante, nel corso del comizio, per sottolineare di essere vittima di persecuzione politica e per richiedere un’amnistia per i suoi sostenitori imprigionati a seguito dell’assalto del gennaio 2023.