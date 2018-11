Manifestazione a Roma: la polizia che protegge o che distrugge?

Uniti e solidali contro il Governo, ieri, a Roma, sono scesi in piazza i manifestanti, al grido: “Non sei razzista, sei stronz*”.

Mimmo Lucano, in testa al corteo con #riacenonsiarresta, ha accompagnato la manifestazione come simbolo della lotta che il paese porta avanti, come dissenso a un governo che non è più il Nostro.

Ma, con la giustificazione della sicurezza, lo Stato si è trasformato in Stato di Polizia. L’intimidazione da parte delle forze dell’ordine si è espressa con una perquisizione a comuni cittadini che si recavano, da più di 58 città italiane, a un corteo di matrice dichiaratamente pacifista.

La manifestazione per la TAV a Torino ha, con tutta probabilità, dirottato l’attenzione dei media sulla parte alta del paese, relegando in secondo piano non solo la manifestazione romana – a cui hanno partecipato più di centomila persone persone – ma anche tale indecoroso accadimento.

I manifestanti, schedati, hanno visto ostacolato il proprio diritto a manifestare, mentre i pullman venivano non solo perquisiti ma anche identificati e fotografati. Il chiaro attacco alle libertà democratiche e costituzionali non ha avuto nulla a che fare con la sicurezza pubblica voluta, in questa forma, anche dal decreto Minniti.

Leggera la reazione di Matteo Orfini, deputato e presidente del PD, nel suo twitter, mentre più netta è stata quella di Potere al Popolo, grazie anche alla testimonianza diretta fornita dai tanti che erano presenti.

In conclusione

L’Italia occupa vergognosamente solo il 46° posto nella classifica per la libertà di stampa, ma pensando alle piazze di ieri, ghermite da tanti manifestanti come non si vedeva da tempo, è chiaro che Il paese sta reagendo, sta lottando per esprimere il proprio pensiero, a favore di un clima solidale, antirazzista, contro ogni discriminazione.

Il motto “Ci vogliono ancelle, ci avranno ribelli. Saremo marea, saremo tempesta“, è ora, quanto mai, più che appropriato, contro una Forza che, in tale circostanza, ha impropriamente ostacolato cittadini che manifestavano per una visione moderna, libera e umana delle relazioni sociali, per i diritti di tutti.

Flavia Innocenzi