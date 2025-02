La manipolazione affettiva, in qualsiasi tipo di relazione, è un fenomeno complesso che causa gravi conseguenze a chi la subisce, dalle quali spesso non si riesce più a guarire. È importante avere coscienza di quello che potrebbe succedere così da avere la consapevolezza necessaria per sapersi difendere. Per questo, di seguito, descriverò alcune tecniche che la rappresentano.

Love bombing, quando il troppo stroppia

Una tecnica di manipolazione affettiva particolarmente difficile da riconoscere è il love bombing. Questo termine, che significa letteralmente bombardamento d’amore, indica un determinato tipo di comportamento che ha lo scopo di guadagnare influenza sulla persona verso cui lo si rivolge. Si tratta di una dimostrazione di affetto intensa, continuata nel tempo, quasi aggressiva, esagerata o improvvisa, che spinge la vittima a sottomettersi emotivamente, travolta da queste manifestazioni di amore.

È specialmente subdolo perché a volte è difficile distinguere gesti di affetto disinteressati da gesti che mascherano un obiettivo e che quindi non sono sinceri ma hanno il semplice scopo di soddisfare un proprio bisogno o desiderio.

Il love bombing sfrutta una fragilità o un bisogno della vittima per trasformare il manipolatore in colui o colei che è in grado di dare soddisfazione a quel bisogno, sollievo a quella fragilità. È particolarmente evidente quando la relazione è agli inizi e non si hanno ancora basi solide per un sentimento così forte. Questo finto amore spinge la persona manipolata a cedere sotto le continue pressioni solo per sentirsi amata.

Gli obbiettivi del manipolatore possono essere materiali, piscologici o un insieme dei due. Nel primo caso, si potrebbe voler ottenere un tornaconto fisico, o guadagnarsi i favori di qualcuno. Nel secondo caso, invece, l’appagamento potrebbe derivare dalla consapevolezza di avere qualcuno che dipende emotivamente da lui.

La dipendenza emotiva che si viene a instaurare tra manipolatore e manipolato è davvero pericolosa e può portare la vittima a perdere la percezione del proprio valore personale, al di fuori cioè della relazione, senza le attenzioni e validazioni dell’altra persona.

Alcuni segni per riconoscere questa tecnica di manipolazione sono:

Dichiarazioni d’amore precoci ed eccessive: espressioni di amore intenso e promesse di un futuro insieme dopo poco tempo. Questo comportamento è spesso un tentativo di creare una falsa sensazione di intimità e legame, così come l’inondare la vittima di messaggi, chiamate e regali, così da far sentire in colpa chi cerca di sottrarsi a questa dinamica.

espressioni di amore intenso e promesse di un futuro insieme dopo poco tempo. Questo comportamento è spesso un tentativo di creare una falsa sensazione di intimità e legame, così come l’inondare la vittima di messaggi, chiamate e regali, così da far sentire in colpa chi cerca di sottrarsi a questa dinamica. Cercare di allontanare la vittima da amici e familiari: così da diventare l’unico punto di riferimento per la persona manipolata, l’unica persona su cui poter contare, così da avere ancora più potere e influenza.

così da diventare l’unico punto di riferimento per la persona manipolata, l’unica persona su cui poter contare, così da avere ancora più potere e influenza. Alternare momenti di attenzioni intense a momenti di distacco totale: trascinare la vittima in un ciclo di insicurezza e ansia.

Love bombing e ghosting

Proprio per rinforzare la sensazione di dipendenza, chi fa love bombing può alternare momenti di attenzioni e affetto a momenti di distacco e critica, così da dimostrare alla vittima dei propri abusi che cosa proverebbe in sua assenza.

Il love bombing può quindi coinvolgere anche un’altra forma di manipolazione affettiva: il ghosting. Il ghosting è un brusco allontanamento del manipolatore, senza spiegazioni né motivazioni apparenti, che lasciano la vittima spaesata e confusa sulle cause, che spinge a colpevolizzarsi per l’accaduto. Una forma di manipolazione affettiva che ruota attorno all’evitamento e che può causare nella vittima problemi con il proprio senso di appartenenza, il senso di controllo e l’autostima.







Il breadcrumbing, quando ci si accontenta delle briciole

Con il termine breadcrumbing si intende un comportamento manipolatorio che consiste nel lanciare messaggi di interesse intermittenti, così da tenere in sospeso la vittima riaccendendo le aspettative e le speranze di un rapporto per poi dimostrarsi disinteressati. Chi fa breadcrumbing non vuole far progredire la relazione ma allo stesso tempo non esplicita nemmeno una volontà di interromperla, ha spesso comportamenti ambigui, che non lasciano trasparire le proprie intenzioni, così da tenere l’altra persona intrappolata in un rapporto che non ha nessuna intenzione di portare avanti. Chi lo utilizza, conscio di non poter soddisfare a pieno le aspettative dell’altra persona, gli concede il minimo indispensabile per non farla allontanare del tutto, lasciandola in bilico, alimentando false speranze.

Questi amori “briciola”, in cui ci si finisce per accontentarsi del poco che ci viene dato, spesso coinvolgono individui con personalità dipendente, che quindi fanno fatica ad allontanarsi dalle persone a cui si legano, anche dopo poche e discontinue attenzioni. Si viene spinti a credere che l’amore che si era immaginato con il manipolatore sia ancora possibile, fino a ricevere dei contentini, le cosiddette briciole.

L’utilizzo dei momenti di assenza è fondamentale per creare in chi ne è vittima l’impressione di avere qualche colpa e quindi si finisce per non chiedere di più, perché altrimenti si rischia il silenzio usato come punizione.

In questo caso, nonostante le motivazioni siano principalmente psicologiche (veder appagato il bisogno di controllo e potere sulle persone, accrescendo l’autostima e l’ego), può entrare in gioco anche la componente carnale: spesso questo tipo di manipolazioni, infatti, vengono portate avanti da persone interessate al sesso senza troppo impegno emotivo.

Ecco alcuni segnali per riconoscere questo tipo di manipolazione affettiva:

Tendenze vittimistiche , con le quali il manipolatore cerca di passare dalla parte della ragione e lasciando invece la colpa alla vittima per averlo allontanato, o spinto a farlo, o ancora per non averlo cercato.

, con le quali il manipolatore cerca di passare dalla parte della ragione e lasciando invece la colpa alla vittima per averlo allontanato, o spinto a farlo, o ancora per non averlo cercato. Gli appuntamenti o le occasioni per incontrarsi verranno sempre posticipate o proposte solo dalla vittima, poiché dalla parte del manipolatore non c’è un vero e sincero interesse, né una volontà di mettere più impegno nella relazione di quanto già non ne abbia messo.

o proposte solo dalla vittima, poiché dalla parte del manipolatore non c’è un vero e sincero interesse, né una volontà di mettere più impegno nella relazione di quanto già non ne abbia messo. Le comunicazioni sono sporadiche, disconnesse, ambigue e avvengono attraverso diversi canali (un like su un post di Instagram può giustificare la mancata risposta a un messaggio diretto su Whatsapp).

Breadcrumbing e mirroring

Una forma di manipolazione affettiva legata al breadcrumbing è il mirroring. Consiste nell’imitare caratteristiche, gusti, comportamenti del partner così da far percepire alla vittima una connessione più profonda e una maggiore comprensione reciproca, un’affinità che in realtà è solo simulata. In questo modo la persona si sentirà più invogliata a mantenere il rapporto anche quando esso si rivelerà tossico.

Come uscirne?

Uscire da una relazione tossica, qualsiasi sia il tipo di manipolazione affettiva, non è sempre facile, bisogna però comprendere il fatto di non aver nessuna colpa né di aver istigato determinati comportamenti in alcun modo. La vittima non ha mai alcuna responsabilità per i comportamenti abusanti subiti.

L’esperienza di un abuso emotivo può essere traumatica e avere gravi conseguenze per chi la subisce, è perciò importante mettere sé stessi al primo posto, i propri bisogni, i propri sentimenti.

Bisogna iniziare a capire che ciò che ci è stato tolto, come autostima, fiducia in sé e negli altri, è ancora dentro di noi, anche se per un po’ ci è stato impedito di vederlo è utile per iniziare a guarire, sia individualmente sia seguiti da uno specialista che potrà consigliare un percorso terapeutico adeguato.

Stefania Bucciol