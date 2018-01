Le protesi non sono certo una novità, ma è di una paziente di Roma la prima mano bionica in grado di mandare impulsi di percezione direttamente al cervello.

Almerina Mascarello perde la mano in seguito ad un incidente. Nel 2016 le viene offerta la possibilità di testare una protesi con una tecnologia avanzata: la mano bionica. Questa le viene impiantata dal gruppo del neurochirurgo Paolo Maria Rossini al Policlinico Gemelli di Roma. Il prototipo (quindi un modello unico per il momento) è stato realizzato proprio per la signora Mascarello da Silvestro Micera, della Scuola Superiore Sant’Anna e del Politecnico di Losanna.

Come funziona

Sui polpastrelli della mano bionica sono stati collocati micro sensori che percepiscono la consistenza degli oggetti. Queste informazioni vengono inviate ad un computer (trasportato in uno zainetto) il quale le traduce in segnali elettrici comprensibili dal nostro sistema nervoso. Alcuni elettrodi, impiantati nel braccio di chi possiede la mano bionica, consentono di mettere in comunicazione il computer con il cervello. Per muovere la mano, il sistema registra i movimenti dei muscoli del braccio e li traduce poi in impulsi elettrici per far chiudere o aprire le varie dita, anche in maniera indipendente, a seconda dei casi. La paziente, durante i test nei quali era completamente bendata, è stata perfettamente in grado di riconoscere la consistenza di qualsiasi oggetto.

“Stiamo andando sempre più nella direzione dei film di fantascienza, come la mano bionica di Luke Skywalker in Star Wars” spiega Silvestro Micera, neuro-ingegnere dell’Epfl di Losanna

“Una protesi completamente controllata e totalmente naturale, identica alla mano umana”. Ci stiamo avvicinando sempre più a una mano naturale ora è anche sensorizzata. Tutto è stato miniaturizzato e studiato in modo tale che il prossimo paziente a completare la parte sperimentale in teoria potrebbe indossare gli elettrodi a vita”.

Rimaniamo in attesa della pubblicazione scientifica ufficiale dei risultati, annunciata poche ore fa. A quel punto sarà possibile valutare qualitativamente e quantitativamente i successi ottenuti da un’impresa scientifica e tecnologica quasi completamente italiana.

Elisa Bianchedi