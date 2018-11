Ieri notte la Commissione ha ricevuto il testo del governo italiano. La manovra non cambia. Il deficit del 2,4% del PIL rimane.

Il governo italiano aveva tempo fino a ieri per rivedere il documento di bilancio e presentare le modifiche a Bruxelles. Ieri sera il ministro Giovanni Tria ha firmato e inviato la lettera alla Commissione UE.

La linea dura del Governo

La lettera del ministro Tria si apre con la riaffermazione della manovra così come era già stata presentata ad ottobre. In particolare, si legge, “resta prioritaria l’esigenza di rilanciare le prospettive di crescita, per colmare il perdurante divario tra l’attuale livello del PIL e quello registrato prima dell’inizio della crisi economica e finanziaria”.

Anche il reddito di cittadinanza viene considerato prioritario per poter “affrontare le difficoltà sociali indotte dall’andamento negativo dell’economia”. Il ministro ha anche riconfermato la volontà di portare avanti la quota 100 per “attenuare le rigidità e i vincoli introdotti durante la crisi economica”.

La manovra, grazie anche a un incremento delle risorse dedicate agli investimenti pubblici e a interventi di semplificazione amministrativa, “consentirà di conseguire un tasso di crescita superiore a quello tendenziale e di recuperare parzialmente il divario rispetto agli altri Paesi europei”.

Le innovazioni nel nuovo Documento programmato

Il ministro Tria comunque presenta dei piccoli cambiamenti previsti nella manovra per poter andare incontro alle esigenze dell’UE.

Privatizzazione del patrimonio pubblico

Il primo punto previsto è un innalzamento della privatizzazione del patrimonio pubblico all’1% del PIL per il 2019. Gli incassi delle privatizzazioni serviranno per “garantire che gli obiettivi di riduzione del debito approvati dal Parlamento siano raggiunti anche qualora non si realizzi appieno la crescita del PIL ipotizzata”. In questo modo secondo la lettera il rapporto debito/PIL scenderebbe dal 131,2% del 2017 al 12,0 nel 2021.

Flessibilità per eventi eccezionali

La lettera segnala che la manovra prevede spese di natura eccezionale per contrastare il dissesto idrogeologico. In particolare il Governo prevede “azioni di semplificazione e accelerazione delle procedure decisionali e attuative, nonché misure per rafforzare le competenze tecniche nelle pubbliche amministrazioni funzionali ad accelerare la realizzazione degli interventi necessari”.

Inoltre la Legge di bilancio dedica 1 miliardo di euro per poter mettere in sicurezza le infrastrutture della rete stradale come viadotti, ponti e gallerie. La manovra si concentra in particolare sulle opere realizzate nella stessa epoca o prima del ponte Morandi. Il suo crollo infatti “ha evidenziato la necessità di intraprendere un programma di manutenzione straordinaria” della rete viaria e di collegamenti dello Stato.

Il limite invalicabile

La lettera si conclude riprendendo la linea dura dell’inizio. Il ministro Tria scrive infatti che il livello del deficit al 2,4% del PIL per il 2019 previsto dalla manovra iniziale è un “limite invalicabile”. C’è poi un tentativo di tranquillizzare l’UE: “l’indebitamento netto sarà sottoposto a costante monitoraggio”.

Ora tutto è in mano a Bruxelles, che potrebbe decidere di attivare le sanzioni contro l’Italia. Stamattina il vicepremier Salvini ha commentato su Radio Rai 1: “noi vogliamo difendere il diritto a sicurezza, lavoro e salute degli italiani e non usciamo dall’Euro”.

Preoccupa intanto l’aumento dello spread a 314.5 punti base contro i 303 di martedì avvenuto subito dopo l’invio della lettera all’UE.

Giulia Dardano