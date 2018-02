L’iniziativa di richiedere la revoca della cittadinanza onoraria di Mantova a Mussolini era stata presa da Fausto Banzi, capogruppo di Sinistra italiana e segretario provinciale, l’estate scorsa: il politico aveva inviato una lettera al sindaco Palazzi esponendogli la richiesta e coinvolto i capigruppo di maggioranza.

Banzi ad agosto aveva dichiarato alla Gazzetta di Mantova:

“La cittadinanza onoraria è un riconoscimento a personalità che meritano la gratitudine di un’intera comunità, Mussolini non ha alcun merito verso Mantova e l’Italia, né verso l’umanità. Per questo ho chiesto un atto politico di spessore, soprattutto in un momento in cui razzismo, xenofobia e apologia del ventennio sono presenti in modo preoccupante nella nostra società. Non dimentichiamo che da Mantova sono partiti un centinaio di ebrei per i campi di concentramento tedeschi e non hanno fatto più ritorno. Tra loro c’erano anche dei bambini.”.