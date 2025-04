Con un traguardo che segna una svolta epocale nella comprensione dell’evoluzione e delle relazioni genetiche tra le specie, un consorzio internazionale di scienziati ha completato la mappa genetica dei primati non umani: scimpanzé, bonobo, gorilla, oranghi e siamango. Questo ambizioso progetto genetico, frutto di un imponente sforzo collaborativo durato anni, ha eliminato ogni “zona d’ombra” nei genomi di queste specie, fornendo per la prima volta un quadro completo, continuo e senza lacune del loro patrimonio genetico.

Il risultato, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, rappresenta una delle conquiste più significative della genomica comparata. Il lavoro è stato coordinato da Dong Ahn Yoo, docente presso il Dipartimento di Scienze Genomiche della University of Washington School of Medicine di Seattle, con il contributo di ben 160 ricercatori provenienti da tutto il mondo. L’Italia ha giocato un ruolo di rilievo nel progetto, grazie alla partecipazione di studiosi dell’Università di Bari, che hanno contribuito in modo decisivo all’analisi e all’interpretazione dei dati.

Una mappa senza precedenti

La portata di questo studio va ben oltre la semplice descrizione genetica. Avere accesso a genomi completamente sequenziati e privi di lacune — cosa che fino a pochi anni fa era considerata quasi irrealizzabile per queste specie — permette di osservare, con una precisione mai raggiunta prima, le differenze e le similitudini tra l’uomo e i suoi “cugini” evolutivi più prossimi. Confrontando i nuovi genomi dei primati con quello umano, è ora possibile identificare con maggiore accuratezza quali siano state le mutazioni chiave che hanno caratterizzato l’evoluzione dell’Homo sapiens.

Fino a oggi, molte delle sequenze genetiche di scimpanzé e altri primati risultavano frammentate, incomplete o inaccessibili a causa delle complessità intrinseche del loro DNA. La difficoltà maggiore risiedeva nella presenza di regioni altamente ripetitive, che i metodi di sequenziamento tradizionali faticavano a decodificare. Grazie all’impiego delle più recenti tecnologie di sequenziamento a lettura lunga, combinate con sofisticati algoritmi di assemblaggio genomico, gli scienziati sono riusciti a superare queste barriere, restituendo genomi lineari, accurati e di altissima qualità.







Evoluzione, biodiversità e relazioni genetiche

Uno degli aspetti più affascinanti di questo progetto riguarda le implicazioni sullo studio dell’evoluzione. I dati raccolti permettono di tracciare con maggiore chiarezza la divergenza evolutiva tra le diverse specie di primati e l’uomo, stimando con maggiore precisione quando e come si siano verificate le principali biforcazioni nell’albero genealogico comune. Le sequenze ora disponibili consentono di riconsiderare ipotesi evolutive precedenti, aprendo nuove strade di ricerca che potrebbero portare a revisioni sostanziali della nostra comprensione del passato biologico umano.

Anche in termini di biodiversità, il valore di questi nuovi genomi è enorme. Le specie coinvolte — alcune delle quali in grave pericolo di estinzione — possono ora essere studiate con maggiore profondità anche sotto il profilo della conservazione genetica. Sapere quali sono le varianti genetiche presenti in una popolazione e quali invece risultano assenti o danneggiate è fondamentale per ideare strategie efficaci di tutela e ripopolamento. Inoltre, la conoscenza approfondita del loro genoma può aiutare a comprendere meglio l’impatto delle mutazioni ambientali e dei cambiamenti climatici sulla salute genetica di queste specie.

Implicazioni mediche e neuroscientifiche

La mappatura completa del DNA dei primati ha anche ricadute significative sul fronte della medicina e delle neuroscienze. I primati condividono con l’essere umano una quantità sorprendentemente alta di tratti genetici, e molte delle malattie che colpiscono l’uomo hanno correlati biologici nei loro genomi. Confrontare in dettaglio questi genomi permette non solo di identificare con maggiore chiarezza le basi genetiche di patologie complesse, ma anche di sviluppare modelli animali più precisi per la sperimentazione preclinica.

Soprattutto nel campo delle neuroscienze, le nuove informazioni genomiche forniscono uno strumento prezioso per comprendere l’evoluzione del cervello. Analizzando le differenze nei geni legati allo sviluppo neuronale, alla comunicazione sinaptica o al comportamento, i ricercatori possono gettare nuova luce sull’emergere delle capacità cognitive umane, come il linguaggio, la memoria e la coscienza di sé. Alcuni di questi tratti risultano in parte presenti anche nei grandi primati, suggerendo un continuum evolutivo che merita di essere esplorato più a fondo.

Un successo della scienza collaborativa

Il completamento della mappa genomica dei primati rappresenta anche un esempio virtuoso di collaborazione scientifica internazionale. Il progetto ha coinvolto istituti di ricerca, università e centri specializzati di tutto il mondo, uniti da un obiettivo comune: superare le barriere tecniche e logistiche che fino a poco tempo fa rendevano irraggiungibile questo tipo di risultato. La sinergia tra competenze, risorse tecnologiche e know-how ha permesso di realizzare una delle imprese più ambiziose della genomica moderna.

Gli scienziati coinvolti non hanno soltanto sequenziato il DNA di singoli individui appartenenti alle specie di primati analizzate: hanno anche garantito che i dati raccolti fossero rappresentativi delle diverse varianti genetiche esistenti all’interno di ciascuna popolazione.

Guardando al futuro, i dati ottenuti potranno essere utilizzati per rafforzare i legami tra scienza e società. La conoscenza profonda del genoma dei primati non solo aiuta a chiarire chi siamo e da dove veniamo, ma alimenta anche riflessioni etiche sul nostro rapporto con le altre specie.

Patricia Iori