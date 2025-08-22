Negli Stati Uniti la definizione dei collegi elettorali non è soltanto una questione tecnica, ma un terreno di scontro politico capace di decidere le sorti del Congresso. Nelle ultime settimane, due tra gli stati più popolosi e influenti del Paese, Texas e California, hanno scelto di ridisegnare le proprie mappe elettorali, con l’obiettivo dichiarato di guadagnare cinque seggi ciascuno alla Camera dei Rappresentanti. Una mossa che ha acceso il dibattito nazionale sul gerrymandering e che rischia di trasformare le elezioni di metà mandato del 2026 in un referendum sulla legittimità stessa della rappresentanza democratica.

La risposta californiana

Il parlamento della California ha approvato due leggi che ridisegnano i collegi elettorali dello stato, con l’obiettivo di garantire ai Democratici cinque seggi aggiuntivi alla Camera dei Rappresentanti. Le nuove mappe elettorali non entreranno però in vigore automaticamente: saranno i cittadini a decidere in un referendum speciale fissato per il 4 novembre. Il governatore Gavin Newsom ha sostenuto apertamente la misura, presentandola come una risposta diretta al Texas, accusato di aver usato lo stesso strumento a favore dei Repubblicani.

Newsom ha dichiarato che la scelta della California non è dettata da opportunismo, ma dalla necessità di bilanciare il peso delle decisioni prese negli stati guidati dalla destra. “Non possiamo restare fermi mentre altri manipolano le regole del gioco”, ha scritto su X il governatore.

Il precedente texano

Il Texas, infatti, poche settimane prima aveva approvato nuove mappe elettorali che consentono ai Repubblicani di guadagnare cinque seggi in più alla Camera federale. La decisione era arrivata dopo uno scontro durissimo: i democratici texani avevano lasciato lo stato per due settimane nel tentativo di impedire il voto, negando così il quorum necessario. Il governatore repubblicano Greg Abbott aveva persino ordinato il loro arresto e le forze dell’ordine avevano monitorato le abitazioni dei legislatori assenti.

Alla fine, però, i democratici sono stati costretti a rientrare e la legge è passata con 88 voti contro 52. Trump ha esultato definendo la misura una “grande vittoria per il Grande Stato del Texas”.

Gerrymandering: una pratica antica ma controversa

Il cuore dello scontro riguarda il cosiddetto gerrymandering, cioè il ridisegno dei collegi a vantaggio di un partito politico. Negli Stati Uniti il processo di ridistribuzione dei distretti è previsto ogni dieci anni, sulla base dei dati del censimento, ma spesso viene anticipato e piegato a logiche partigiane.

Le mappe create in questo modo hanno confini contorti, cuciti per includere zone dove un partito ha più consenso e disperdere quelle dell’avversario. Si tratta di una pratica legale, purché non discriminatoria dal punto di vista razziale, ma che viene contestata da molti per il suo impatto sulla rappresentanza democratica.

Le accuse incrociate

In Texas i democratici hanno denunciato il ridisegno dei distretti come una “presa di potere”, sostenendo che le nuove mappe penalizzino in modo sistematico le minoranze etniche, riducendo il loro peso politico. Alcuni leader, come la deputata Ann Johnson, hanno parlato apertamente di “imbrogli” e “codardia”. I repubblicani hanno replicato accusando l’opposizione di ostruzionismo e di aver abbandonato il dibattito per settimane.

La California, dal canto suo, ha scelto un approccio diverso: i cittadini dovranno confermare le modifiche alle urne. Il piano prevede che le nuove mappe entrino in vigore solo se il Texas e altri stati repubblicani porteranno avanti i loro progetti. Una sorta di “ritorsione condizionata” per bilanciare le mosse del fronte opposto.

Questa sfida non riguarda soltanto due stati: la battaglia sui collegi si sta allargando a livello nazionale. Altri territori come Florida, Ohio, Missouri e persino New York stanno valutando aggiustamenti delle proprie mappe. Ogni cambiamento può avere effetti decisivi sul controllo della Camera dei Rappresentanti, dove i Repubblicani detengono una maggioranza risicata.

Gli Stati Uniti hanno già vissuto in passato cicli di ridistribuzione usati come arma politica, ma lo scontro attuale appare particolarmente acceso perché avviene in vista delle elezioni di metà mandato del 2026. Con i 435 seggi della Camera in palio, anche un piccolo spostamento di rappresentanza in due o tre stati può determinare quale partito avrà il controllo legislativo.







Le implicazioni per le minoranze

Organizzazioni per i diritti civili hanno denunciato che il gerrymandering rischia di diluire la voce degli afroamericani e degli ispanici, soprattutto negli stati del Sud come il Texas. Già in passato, la Corte Suprema ha bloccato alcune mappe considerate discriminatorie, ma ha anche stabilito che non interverrà nei casi di gerrymandering puramente “partigiano”. Questo significa che la questione rimane in gran parte nelle mani dei singoli stati.

Gli esperti avvertono che il rischio è una rappresentanza sempre meno legata al voto effettivo dei cittadini e sempre più determinata da calcoli strategici. Thad Kousser, professore di scienze politiche alla University of California, ha spiegato che i politici “impilano le carte a loro favore”, sfruttando i dati demografici per costruire distretti che massimizzino i loro seggi.

La prospettiva delle elezioni 2026

Con il Presidente Trump che continua a esercitare una forte influenza sul Partito Repubblicano e con i Democratici decisi a non farsi schiacciare, la ridistribuzione dei distretti si è trasformata in un campo di battaglia centrale. Trump ha più volte sottolineato che i suoi risultati in Texas giustificano l’aggiunta di seggi repubblicani, mentre i Democratici californiani hanno adottato la strategia del “contrattacco simmetrico”.

La possibilità che il Congresso del 2026 rifletta realmente il voto popolare appare sempre più incerta. Se entrambe le parti continueranno a usare il gerrymandering come arma politica, la rappresentanza rischierà di diventare il prodotto di artifici cartografici piuttosto che di libere scelte elettorali.

Lucrezia Agliani