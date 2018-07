Sergio Marchionne, l’ex amministratore delegato del gruppo automobilistico Fca, è ricoverato in terapia intensiva in una clinica di Zurigo. Nonostante la famiglia mantenga la massima riservatezza, è emerso che al momento le sue condizioni sono irreversibili. A fine giugno Marchionne aveva subito un’operazione alla spalla destra, che gli ha provocato complicazioni inattese durante la convalescenza, obbligando la Fca a dichiarare la sua impossibilità nel riprendere l’attività lavorativa.

Tuttavia l’azienda deve continuare la sua attività, e sarà la combo John Elkann in veste di presidente e Mike Manley come nuovo amministratore delegato, a decidere le sorti della Fiat Chrysler Automobiles. In realtà, vi erano tre candidati a prendere il posto di Marchionne, ma alla fine la scelta di Elkann è ricaduta, non a caso, su Manley: infatti l’inglese dalla mentalità americana è già a capo dei marchi Jeep e Ram, i pick-up molto in voga negli Usa, che rappresentano l’80% dei profitti di Fca. La transizione, oltre ad essere dolorosa dal punto di vista personale, non sarà affatto un’impresa facile: d’altronde negli ultimi 14 anni Sergio Marchionne aveva accentrato su di sè tutte le funzioni dell’azienda, tenendo tutto fedelmente nella sua testa e rendendo note solo all’ultimo anche le decisioni più importanti, delegando il minimo indispensabile.

Proprio oggi avverrà a Torino il primo atto ufficiale di Manley, il quale dovrà fare il punto su diversi aspetti. C’è da dire che l’ingegnere inglese non ha una visione particolarmente europeista, e non per nulla tutti i sindacati aspettano con apprensione di sapere dove saranno prodotti i nuovi modelli inseriti nel piano industriale.

Il manager Marchionne ha dato dimostrato grandi qualità umane in questi anni, oltre che un’intelligenza fuori dal comune. Come ricorda Elkann: “Ci ha insegnato che l’unica domanda che vale davvero la pena farsi, alla fine di ogni giornata, è se siamo stati in grado di cambiare qualcosa in meglio, se siamo stati capaci di fare una differenza. E Sergio ha sempre fatto la differenza, dovunque si sia trovato a lavorare e nella vita di così tante persone”.









L’assenza di Marchionne nell’azienda lascia dunque parecchie incognite, e la borsa non preannuncia nulla di buono, evidenziando un segno negativo nei mercati di Piazza Affari.

Roberta Rosaci