La tensione sociale in Argentina è esplosa ancora una volta nelle strade di Buenos Aires, dove la consueta marcia dei pensionati si è trasformata in una violenta protesta contro le misure economiche del governo Milei. L’intervento delle forze dell’ordine ha scatenato scontri accesi tra manifestanti e polizia, culminati in arresti di massa e feriti. Il coinvolgimento di tifoserie organizzate ha ulteriormente inasprito il clima, trasformando la protesta in un campo di battaglia urbano.

Un corteo pacifico trasformato in guerriglia urbana

La capitale argentina, Buenos Aires, è stata teatro di violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine nel corso di una protesta che avrebbe dovuto essere pacifica. La marcia dei pensionati, che si ripete ogni mercoledì da mesi, è organizzata dalle persone più anziane della città per contestare il drastico calo del potere d’acquisto delle loro pensioni, causato dalle politiche economiche del presidente Javier Milei.

Tuttavia, questa volta la situazione è degenerata con la presenza di gruppi di ultras del calcio e attivisti, che hanno radicalizzato lo scontro con la polizia.

Interventi della polizia e arresti

Le forze dell’ordine hanno risposto con gas lacrimogeni, spray al peperoncino e idranti nel tentativo di disperdere la folla. I manifestanti, a loro volta, hanno reagito lanciando pietre e bastoni contro gli agenti, incendiando cassonetti e distruggendo veicoli della polizia.

Almeno 100 persone sono state arrestate e si contano oltre 20 feriti, tra cui alcuni agenti e un fotografo di 34 anni in gravi condizioni, colpito da un proiettile mentre documentava gli scontri.

Il ruolo degli ultras e la radicalizzazione della protesta

Gli scontri durante la marcia popolare sono stati aggravati dalla presenza di gruppi organizzati di tifosi di calcio, le cosiddette “barras bravas”, provenienti da squadre come River Plate, Boca Juniors, Independiente e Racing.

Questi gruppi, noti per il loro atteggiamento aggressivo, si sono uniti alla protesta per solidarietà con i pensionati dopo che, nella settimana precedente, alcuni manifestanti erano rimasti feriti in scontri con la polizia. La loro partecipazione ha reso il clima ancora più teso, portando ad azioni violente e a una dura repressione da parte delle forze dell’ordine.

Tensioni anche vicino alla Casa Rosada

Non solo davanti al Congresso, ma anche nei pressi della Casa Rosada, la residenza presidenziale, si sono verificati momenti di tensione. Le forze di sicurezza sono state mobilitate anche in questa zona per contenere eventuali nuove escalation di violenza.

Il governo ha risposto con una nuova ordinanza che vieta l’ingresso alle manifestazioni sportive per chiunque venga coinvolto in episodi di disordine pubblico.

La posizione del governo e le reazioni politiche

La ministra della sicurezza, Patricia Bullrich, aveva già annunciato una linea dura nei confronti di qualsiasi forma di violenza. Il governo ha ribadito che non tollererà ulteriori disordini e che gli arresti continueranno se necessario.







L’opposizione, invece, ha denunciato l’uso eccessivo della forza da parte della polizia durante la marcia dei pensionati e ha chiesto un’indagine sui metodi adottati per disperdere la folla, soprattutto dopo la diffusione di un video in cui un agente colpisce brutalmente una donna anziana a terra con il volto insanguinato.

Il contesto economico e sociale della marcia dei pensionati

Alla base delle tensioni c’è la difficile situazione economica dell’Argentina. Le riforme ultra-liberiste di Milei, mirate a ridurre la spesa pubblica e contenere l’inflazione, hanno avuto un forte impatto sui pensionati, che hanno visto il loro reddito ridursi drasticamente. Le proteste di piazza sono ormai diventate un appuntamento fisso, e la radicalizzazione del malcontento suggerisce che gli scontri potrebbero continuare anche nelle prossime settimane.

Con il malcontento crescente e le tensioni che non accennano a placarsi, il governo dovrà trovare un equilibrio tra misure di contenimento e risposte alle richieste della popolazione. Il rischio di nuove manifestazioni violente è alto, soprattutto se le politiche economiche non subiranno aggiustamenti. Intanto, l’attenzione resta puntata su Buenos Aires, dove la crisi sociale sembra destinata a prolungarsi.

Lucrezia Agliani