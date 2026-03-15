La cosiddetta Marcia di Gondar rappresenta uno degli episodi finali e più drammatici della presenza militare italiana nell’Africa Orientale durante la Seconda guerra mondiale. Collocata nel contesto della caduta dell’Africa Orientale Italiana nel 1941, questa operazione fu legata alla difesa dell’ultimo grande caposaldo italiano nell’area: la città di Gondar . L’evento segnò la conclusione della campagna dell’Africa Orientale e rappresentò simbolicamente l’ultima resistenza organizzata delle forze italiane nella regione.

La marcia, più che una singola battaglia, fu una complessa operazione militare e logistica compiuta da reparti italiani e coloniali che cercavano di mantenere i collegamenti e rafforzare la difesa della roccaforte settentrionale dell’impero africano italiano. Attraverso territori montuosi, spesso isolati e minacciati da forze nemiche superiori, le truppe italiane tentarono di resistere all’avanzata britannica e delle forze etiopi fedeli all’imperatore.

La guerra in Africa Orientale

Per comprendere il significato della Marcia di Gondar è necessario tornare al contesto della guerra nell’Africa Orientale. Nel 1936, dopo la conclusione della Seconda guerra italo-etiope, l’Italia fascista aveva proclamato la nascita dell’Africa Orientale Italiana (AOI), unendo i territori di Eritrea, Somalia italiana ed Etiopia sotto un’unica amministrazione coloniale.

La capitale dell’impero africano italiano fu stabilita ad Addis Abeba e il territorio venne organizzato in governatorati. Tuttavia, il dominio italiano rimase fragile. Le resistenze etiopi continuarono negli anni successivi e la situazione strategica cambiò radicalmente con l’ingresso dell’Italia nella Seconda guerra mondiale nel giugno 1940. A quel punto l’Africa Orientale Italiana risultava isolata dal resto dell’impero coloniale italiano e dall’Europa: il controllo britannico del Canale di Suez e delle rotte marittime rendeva impossibile l’arrivo di rinforzi significativi.

L’offensiva britannica e la caduta dell’impero

Nel 1941 le forze britanniche, sostenute da truppe provenienti dall’India, dal Sudafrica e da unità etiopi fedeli all’imperatore Haile Selassie, lanciarono una vasta offensiva per riconquistare l’Etiopia e distruggere la presenza italiana. L’avanzata avvenne su più fronti: dal Sudan verso l’Eritrea, dal Kenya verso la Somalia italiana e dall’interno dell’Etiopia grazie alle forze della resistenza locale.

Dopo una serie di battaglie decisive, tra cui la battaglia di Battaglia di Cheren in Eritrea e la difesa finale di Amba Alagi, la situazione italiana divenne disperata. Nel maggio 1941 Amedeo di Savoia-Aosta si arrese agli inglesi, segnando la fine dell’organizzazione centrale della resistenza italiana. Tuttavia alcune guarnigioni continuarono a combattere. Tra queste, la più importante era quella di Gondar, nell’Etiopia settentrionale.

Gondar: ultimo bastione italiano

La città di Gondar possedeva una grande importanza strategica. Situata in una regione montuosa e relativamente isolata, era difesa da una serie di posizioni fortificate che sfruttavano il terreno naturale. Dopo la caduta degli altri capisaldi italiani, Gondar divenne il punto di raccolta delle truppe rimaste nell’area settentrionale dell’Etiopia. Il comando della difesa fu affidato al generale Guglielmo Nasi, ufficiale esperto che cercò di organizzare una resistenza prolungata.

La guarnigione comprendeva circa 40.000 uomini tra soldati italiani, ascari eritrei e altre truppe coloniali. Nonostante il numero considerevole, la situazione era estremamente difficile: mancavano rifornimenti, munizioni e soprattutto supporto aereo. Per mantenere la difesa della regione era necessario assicurare collegamenti tra le varie posizioni e concentrare le truppe nelle aree strategiche. In questo contesto maturò l’operazione che sarebbe stata ricordata come la Marcia di Gondar.

La marcia: un’operazione militare e logistica

La Marcia di Gondar consistette nello spostamento di unità italiane e coloniali attraverso territori difficili per rafforzare la difesa del caposaldo settentrionale. Non si trattò di una semplice ritirata, ma di una manovra strategica volta a concentrare le forze rimaste per prolungare la resistenza.

Le colonne italiane attraversarono altopiani e zone montuose spesso prive di infrastrutture adeguate. I soldati dovettero affrontare condizioni climatiche difficili, carenza di viveri e continui attacchi delle forze nemiche o di gruppi irregolari etiopi. La marcia richiese una notevole capacità organizzativa. Il comando italiano dovette coordinare movimenti di truppe, trasporti di artiglieria e gestione dei rifornimenti in un territorio dove le strade erano poche e spesso impraticabili.

Il ruolo delle truppe coloniali

Un elemento fondamentale della Marcia di Gondar fu il contributo delle truppe coloniali, in particolare gli ascari eritrei. Questi soldati, arruolati nelle colonie italiane, costituivano una parte significativa delle forze disponibili.

Gli ascari avevano già dimostrato la loro efficacia militare in numerose campagne coloniali italiane e anche durante la guerra in Africa Orientale continuarono a combattere con disciplina e determinazione. Molti reparti parteciparono direttamente alla marcia verso Gondar e alla successiva difesa della regione. La loro conoscenza del territorio e la capacità di operare in condizioni difficili risultarono fondamentali per mantenere operative le linee di difesa.

Tuttavia anche tra queste truppe iniziavano a emergere difficoltà legate alla mancanza di rifornimenti e alla consapevolezza che la situazione strategica era ormai compromessa.







L’assedio e la caduta di Gondar

Dopo il completamento dei movimenti di truppe e la concentrazione delle forze italiane, Gondar divenne l’ultimo teatro di operazioni dell’Africa Orientale Italiana. Le forze britanniche circondarono progressivamente la regione, preparandosi all’assalto finale. L’assedio durò diversi mesi e fu caratterizzato da scontri locali, bombardamenti e tentativi di penetrazione nelle linee difensive italiane. Le posizioni difensive, spesso situate su alture naturali, permisero agli italiani di sfruttare il terreno a proprio vantaggio. Tuttavia la superiorità materiale e logistica degli alleati risultò alla fine decisiva.

Nel novembre 1941 le forze britanniche lanciarono l’offensiva finale contro le posizioni italiane attorno a Gondar. Dopo intensi combattimenti e la perdita di alcune posizioni chiave, la situazione della guarnigione divenne insostenibile. Il 27 novembre 1941 il generale Nasi decise di arrendersi alle forze britanniche. Con la caduta di Gondar terminò definitivamente la presenza militare organizzata dell’Italia nell’Africa Orientale.

Questo evento segnò la fine dell’esperimento coloniale fascista nella regione e rappresentò una delle prime grandi sconfitte dell’Italia durante la Seconda guerra mondiale.

Cosa ha significato la Marcia di Gondar?

La Marcia di Gondar non fu una grande battaglia nel senso tradizionale del termine, ma rappresentò un momento simbolico della resistenza italiana nell’Africa Orientale. Dal punto di vista militare dimostrò la capacità delle forze italiane di organizzare operazioni complesse anche in condizioni estremamente difficili. Allo stesso tempo evidenziò i limiti strutturali dell’impero coloniale italiano, isolato e incapace di sostenere una guerra prolungata contro una potenza marittima come il Regno Unito.

Dal punto di vista storico, l’episodio rappresenta anche l’atto finale di una vicenda iniziata con la conquista dell’Etiopia nel 1936 e conclusasi appena cinque anni dopo con la perdita completa dei territori.

Nel dopoguerra la Marcia di Gondar è stata spesso ricordata nella storiografia italiana come un esempio di resistenza militare in condizioni disperate. Alcuni autori l’hanno interpretata come una dimostrazione di disciplina e spirito di sacrificio delle truppe italiane e coloniali, per altri, soprattutto in tempi più recenti, l’episodio va inserito in una riflessione più ampia sul colonialismo italiano e le sue dirette conseguenze.

Sophia Spinelli