Marcia Verde: così viene ricordata l’imponente mobilitazione pacifica organizzata dal re Hassan II nel novembre 1975. Più di 350.000 marocchini attraversarono il deserto per reclamare il Sahara Occidentale, allora sotto dominio spagnolo. Un evento che divenne emblema del nazionalismo marocchino e punto di svolta nella storia della decolonizzazione africana.

Il 6 novembre 1975 segna una data cruciale nella storia contemporanea del Marocco e del Nord Africa: la Marcia Verde, un’imponente mobilitazione pacifica che portò alla riappropriazione simbolica del Sahara Occidentale da parte del Regno del Marocco. Con più di 350.000 cittadini marocchini che attraversarono pacificamente il confine verso il territorio allora sotto controllo spagnolo, la Marcia Verde divenne un evento di portata internazionale, capace di combinare religione, politica, nazionalismo e diplomazia in una delle più grandi manifestazioni popolari del XX secolo.

Il Sahara sotto dominio coloniale spagnolo

Per comprendere la genesi della Marcia Verde, è necessario tornare alla fine del XIX secolo. In quel periodo, durante la cosiddetta “corsa all’Africa”, la Spagna ottenne il controllo del Sahara Occidentale, una vasta regione desertica ricca di fosfati e di potenziali risorse naturali. Conosciuto allora come “Sahara spagnolo”, il territorio rimase una colonia fino alla metà degli anni Settanta.

Mentre in gran parte dell’Africa i movimenti di decolonizzazione portavano all’indipendenza di molti Paesi, la Spagna, ancora sotto la dittatura di Francisco Franco, mantenne il controllo del Sahara, malgrado la crescente pressione internazionale. Nel frattempo, il Marocco, indipendente dal 1956, rivendicava la sovranità storica su quei territori, sostenendo che il Sahara fosse parte integrante della sua unità nazionale e religiosa.

Le tensioni internazionali e la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia

Nel 1974, il Marocco portò la questione del Sahara Occidentale davanti alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia, chiedendo un parere consultivo sullo status del territorio. Il 16 ottobre 1975, la Corte riconobbe l’esistenza di “legami storici di fedeltà” tra il sultano del Marocco e alcune tribù sahariane, pur affermando che il principio di autodeterminazione dei popoli dovesse essere rispettato.

La sentenza, ambigua ma potenzialmente favorevole al Marocco, venne interpretata da Re Hassan II come una conferma delle rivendicazioni marocchine. Il sovrano comprese che il momento era propizio: la Spagna era indebolita dalle condizioni di salute del generale Franco, e la pressione diplomatica poteva essere rafforzata da un gesto simbolico e pacifico che unisse il popolo marocchino attorno a un obiettivo comune.

L’annuncio del re Hassan II e l’organizzazione della Marcia Verde

Il 16 ottobre 1975, poche ore dopo la sentenza dell’Aia, Hassan II pronunciò un discorso storico alla nazione. Invitò 350.000 volontari marocchini, uomini e donne provenienti da ogni regione del Paese, a partecipare a una marcia pacifica verso il Sahara, portando con sé solo il Corano e la bandiera nazionale. Il nome “Marcia Verde” derivava proprio dal colore simbolico dell’Islam, a rappresentare la fede e la pace che avrebbero guidato l’azione.

L’organizzazione logistica della marcia fu imponente. Centinaia di camion e autobus trasportarono i volontari verso la città di Tarfaya, al confine con il Sahara. Tutto fu pianificato nei minimi dettagli: i partecipanti ricevettero cibo, tende e un coordinamento militare e civile rigoroso, ma senza armi, in modo da sottolineare il carattere non violento dell’iniziativa.

Il 6 novembre 1975, la Marcia Verde prese ufficialmente il via. Le immagini dei marocchini che attraversavano il deserto brandendo il Corano e le bandiere rosse con la stella verde fecero il giro del mondo. L’evento ebbe un impatto mediatico enorme e mostrò l’unità del popolo marocchino dietro il suo sovrano.

La reazione della Spagna e la svolta diplomatica

La Spagna, già attraversata da una grave crisi interna dovuta all’agonia di Franco, scelse di non reagire militarmente alla Marcia Verde. Temendo un conflitto aperto con il Marocco e la condanna internazionale, il governo di Madrid decise di avviare negoziati. Pochi giorni dopo l’inizio della marcia, il 14 novembre 1975, furono firmati gli Accordi di Madrid, con cui la Spagna accettava di ritirarsi dal Sahara Occidentale, trasferendo l’amministrazione del territorio al Marocco e alla Mauritania.

Gli accordi non furono esenti da critiche. L’Algeria, che sosteneva il movimento indipendentista del Fronte Polisario, accusò Rabat e Nouakchott di spartirsi illegalmente un territorio che avrebbe dovuto essere indipendente. Tuttavia, dal punto di vista marocchino, la Marcia Verde aveva raggiunto il suo obiettivo: ottenere il ritiro pacifico della Spagna e riaffermare la sovranità del Marocco sul Sahara.

Il conflitto con il Fronte Polisario

L’uscita della Spagna dal Sahara non segnò la fine delle tensioni, ma l’inizio di una nuova fase. Nel 1976, il Fronte Polisario proclamò la nascita della Repubblica Araba Sahrawi Democratica (RASD), sostenuta militarmente e diplomaticamente dall’Algeria. Il Marocco, dal canto suo, consolidò la propria presenza nel territorio, costruendo infrastrutture e fortificazioni, tra cui il celebre “muro di sabbia” lungo più di 2.700 chilometri.

Ne seguì un lungo conflitto armato tra le forze marocchine e il Polisario, che si protrasse fino al cessate il fuoco del 1991 mediato dalle Nazioni Unite. Da allora, il Sahara Occidentale rimane una questione aperta sul piano internazionale, nonostante il Marocco controlli di fatto la maggior parte del territorio.







La Marcia Verde come simbolo nazionale

Al di là del conflitto politico, la Marcia Verde è divenuta uno dei simboli più forti dell’identità nazionale marocchina. Ogni anno, il 6 novembre, il Regno celebra l’anniversario con discorsi ufficiali, parate e commemorazioni. La figura di Hassan II, protagonista di quell’episodio, è ricordata come l’artefice di un gesto pacifico che seppe unire la nazione in un momento di grande fervore patriottico.

La Marcia Verde rappresenta anche un esempio di diplomazia “dal basso”, in cui la mobilitazione popolare fu usata come strumento politico. La partecipazione di uomini, donne e giovani di ogni estrazione sociale mise in evidenza l’unità del Marocco e la legittimità della sua causa, almeno agli occhi del popolo marocchino.

Implicazioni politiche e memoria storica

Sebbene la Marcia Verde sia celebrata in Marocco come un successo diplomatico e simbolico, la questione del Sahara continua a essere una fonte di tensione nella regione del Maghreb. Le relazioni tra Marocco e Algeria restano tese, e il processo di pace delle Nazioni Unite, avviato negli anni Novanta, non ha ancora prodotto una soluzione definitiva.

Negli ultimi anni, il Marocco ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, come quello degli Stati Uniti nel 2020, che hanno riconosciuto la sovranità marocchina sul Sahara Occidentale. Tuttavia, molte altre nazioni e organismi internazionali, tra cui l’ONU, mantengono una posizione neutrale, sostenendo il diritto all’autodeterminazione del popolo saharawi.

La memoria della Marcia Verde resta comunque profondamente radicata nella società marocchina. Essa non è solo un evento storico, ma un mito fondativo dell’epoca moderna, evocato per riaffermare l’unità nazionale e la continuità della monarchia come garante dell’integrità territoriale.

L’episodio del 6 novembre 1975 dimostrò come un gesto simbolico potesse trasformarsi in un evento geopolitico di lunga portata, capace di ridefinire gli equilibri del Nord Africa. Ancora oggi, la Marcia Verde rimane un esempio di mobilitazione nazionale senza precedenti e un punto di riferimento per la storia contemporanea del mondo arabo e africano.

Sophia Spinelli