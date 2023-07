Marco Cappato si candida per il seggio di Berlusconi: diritti civili e giustizia sociale al centro della sua politica

Marco Cappato si candida per il seggio di Berlusconi al Senato, portando avanti la difesa dei diritti civili e la giustizia sociale come temi centrali della sua politica. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni annuncia la sua determinazione a lottare per questioni che gli stanno particolarmente a cuore, aprendo un dibattito su tematiche cruciali per la società. Il suo appello al sostegno e alla partecipazione attiva risuona come un invito a costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutti.

Marco Cappato ha annunciato la sua candidatura alle elezioni per il seggio lasciato da Silvio Berlusconi al Senato, portando avanti temi importanti e battaglie significative. Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Presidente di Eumans, movimento paneuropeo di iniziativa popolare , Co-fondatore di Science for democracy e del Congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica, promotore della campagna Eutanasia legale, Cappato ha condiviso la notizia su Twitter, mostrando la sua determinazione a lottare per questioni che gli stanno particolarmente a cuore, ma che rischiano di essere trascurate in questi tempi incerti.

La sua candidatura è un impegno a dare voce a temi come i diritti civili, la giustizia sociale e altre questioni cruciali per la società. Grazie alla sua esperienza come attivista e difensore delle libertà individuali, Cappato promette di portare un contributo prezioso nell’arena politica.

Nel darne notizia, Cappato ha voluto condividere un appello a chiunque creda nell’importanza di queste tematiche e desideri dare una mano a sostenere la sua candidatura, un invito all’azione e alla partecipazione attiva nella costruzione di un futuro migliore per il paese.

Questo annuncio giunge in un momento critico, in cui le priorità politiche sono sempre più decisive per il futuro dell’Italia, e l’impegno di Cappato a farsi portavoce di temi trascurati o a rischio di essere ignorati richiama l’attenzione su questioni di grande rilevanza per la società.

La sua candidatura promette di aprire un dibattito su temi spesso trascurati o messi in secondo piano, e il suo appello al sostegno e all’unità nella lotta per questi ideali risuona come un invito a costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutti.

Ora la palla passa agli elettori e a coloro che credono nel potenziale di Cappato nel portare avanti queste battaglie nel cuore del Senato. La sua candidatura rappresenta una speranza per coloro che desiderano un cambiamento reale e un’attenzione maggiore a temi cruciali per il bene comune. Resta da vedere come questa nuova voce si inserirà nel panorama politico e quali prospettive porterà per il futuro del paese.