Oltre che con la giustizia, a Marco Carta tocca fare i conti con la verità

di Selvaggia Lucarelli

Se Marco Carta abbia rubato o no alla Rinascente non lo sappiamo, di sicuro però sappiamo che Marco Carta ha qualche problema con la verità.

Il giorno dopo l’episodio del furto infatti, l’organizzatore del Gay Pride a Modena Matteo Giorgi aveva scritto un post su Facebook:

“Se Marco Carta avesse accettato l’invito al Modena Pride, anziché farci sfanculare dal suo management in maniera inconcepibilmente sgarbata, magari anziché trovarsi in quella situazione sarebbe stato in una piazza in una moltitudine di colori”.



Si riferiva al fatto che aveva invitato Carta come ospite d’onore del Pride il primo giugno, ma la trattativa non era andata in porto.