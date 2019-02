Marco Mengoni incanta Sanremo e si prepara per l’Atlantico Tour

Marco Mengoni è stato ospite del 69° Festival di Sanremo, targato Claudio Baglioni, per festeggiare i dieci anni di carriera.

Il cantautore torna all'Ariston, dopo la clamorosa vittoria nel 2013 con L'essenziale e dopo aver partecipato come ospite nel 2014 per omaggiare Sergio Endrigo sulle note di Io che amo solo te, ha duettato con Tom Walker incantando il pubblico del festival della canzone italiana che ha ospitato molti volti noti con un grande successo di ascolti.

Hola (I Say) è da otto settimane stabile ai vertici di tutte le classifiche radio e digitali e certificato disco d’oro, è anche il brano più trasmesso dalle radio nel mese di gennaio 2019 (Fonte EarOne), ha raggiunto quasi 10 milioni di stream su Spotify ed è stabile al primo posto su iTunes e nella top 5 di Apple Music. Il brano è contenuto in ATLANTICO, l’ultimo album di inediti di Marco Mengoni uscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre scorso per Sony Music, e che a soli due mesi dall’uscita, è già certificato Disco Platino con oltre 25 milioni di stream su Spotify.









Mengoni, impegnato in Spagna per presentare la versione spagnola di ATLANTICO è già al lavoro sul prossimo live che lo vedrà sui palchi di tutta Europa a partire dal prossimo mese di aprile e ad ora sono già 150 mila i biglietti venduti. ATLANTICO TOUR, il nuovo show prodotto e organizzato da Live Nation, sarà anticipato da cinque anteprime europee (Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi, Madrid) che confermano la sensazionale crescita della sua musica oltre confine. A tre mesi dal debutto, il nuovo tour di Marco Mengoni ha già registrato diversi sold out e ha già raddoppiato le date di Torino, Bari, Firenze, triplicato quelle di Roma e quadruplicato quelle di Milano (1, 2, 4, 5 maggio prossimi).









Marco ha accettato con piacere l’invito di Claudio Baglioni, la vittoria al Festival gli ha portato grandissima fortuna. Pronto a correre, l’album presentato a Sanremo 2013 è stato certificato doppio disco di platino. Il successivo album, Parole in circolo, è triplo platino, mentre Le cose che non ho è stato certificato quattro volte disco di platino. Mengoni, che proprio nel 2019 festeggia i suoi primi 10 anni di carriera, da quel 16 febbraio 2013 ha conquistato traguardi impensabili, senza precedenti, imponendosi dopo solo 6 anni, come il fenomeno più interessante e più apprezzato del pop italiano.