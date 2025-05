Il 17 maggio 1949, una giornata di lotta operaia si trasformò in tragedia. Maria Margotti, operaia e madre, fu uccisa da una raffica di mitra esplosa da un carabiniere durante una manifestazione di braccianti a Molinella, in provincia di Bologna. La sua figura, inizialmente anonima tra le tante donne lavoratrici del dopoguerra, è diventata negli anni simbolo di una resistenza pacifica soffocata con la violenza.

Una giornata qualunque, un destino straordinario

Maria Margotti non aveva mai partecipato a uno sciopero. Era una donna riservata, devota alle figlie e al lavoro, senza aspirazioni di protagonismo. Quel giorno però si lasciò convincere dalle compagne: la manifestazione serviva a contrastare il crumiraggio, una piaga che rischiava di annullare le fatiche sindacali dei braccianti. “Lo faccio solo per le mie bambine”, avrebbe detto prima di uscire di casa.

La manifestazione, organizzata a Molinella, aveva il volto di una festa: uomini e donne in bicicletta, canti, una comunità in cammino. Nessuno si aspettava che le forze dell’ordine aprissero il fuoco. E invece la repressione fu brutale. Quando i carabinieri scesero dai camion e iniziarono a sparare, Maria cadde colpita. Morì sul bordo di una risaia, dopo aver solo fatto in tempo a mormorare “Dio mamma…”. Nonostante i soccorsi dei suoi compagni arrivano immediatamente, Maria Margotti morirà dopo qualche ora all’ospedale, all’età di 34 anni.

Un’esistenza segnata dalla fatica

Nata in una famiglia povera di braccianti, Maria Margotti fu l’ultima di quattro figli. Il padre, caduto nella Prima guerra mondiale, lasciò un vuoto che la costrinse a crescere in fretta. A otto anni dovette abbandonare la scuola per aiutare nei campi e occuparsi della casa. A vent’anni sposò Mario Baldini e con lui ebbe due figlie. Vissero in condizioni precarie: prima con la famiglia del marito, poi in una stanza unica, dove ogni angolo era occupato da mobili e suppellettili, e lo spazio era appena sufficiente per girarsi.

La vita continuò tra sacrifici: Maria lavorava nei campi, mentre il marito trovò impiego in una fornace. Ma la stabilità durò poco. Mario si ammalò di pleurite e morì due anni dopo. Maria dunque si rimboccò, tra la fatica e la disperazione, le maniche e si fece assumere nella stessa fornace, trasportando carretti pieni di mattoni. Quando il lavoro lì veniva meno, tornava a lavorare nei campi. Le sue figlie, come tanti bambini dell’epoca, restavano da sole.







Dall’anonimato al simbolo di una causa

Maria Margotti era una delle oltre seimila persone accorse a Molinella da Ferrara, Ravenna e Bologna per impedire ai crumiri di spezzare lo sciopero dei braccianti. Lo sciopero, definito poi “eroico”, univa le lotte sindacali in un’Italia che faticava a uscire dalla miseria del dopoguerra.

Il giorno dell’attacco, i manifestanti si stavano già disperdendo pacificamente quando un’autocolonna di Carabinieri aprì il fuoco in località Ponte Stoppino. Trenta persone furono colpite. Maria fu l’unica a morire sul colpo.

L’inchiesta giudiziaria fu fin dall’inizio controversa: l’ufficiale incaricato era lo stesso che quel giorno comandava le forze in campo. Solo nel 1953, dopo tre anni di battaglie legali, il carabiniere Francesco Galeati fu condannato a sei mesi e 15 giorni di reclusione. Una pena lieve, che lasciò impuniti tutti i superiori.

Lo sciopero dei braccianti si dimostrò, in corso d’opera, sicuro di sé e aggressivo: nonostante si scontrassero contro un nemico – i proprietari terrieri – piuttosto saldo e quantomai sicuro del suo status quo – avendo infatti l’appoggio del governo -, i lavoratori erano ben resistenti, sopratutto grazie alla loro forte e indissolubile coscienza di classe. Non si arresero mai, neanche per la fame, nonostante i pronostici degli agrari.

Facendo fronte comune sulla lotta per la giustizia sociale, l’organizzazione di massa, la politica contadina e operaia, i braccianti si dichiaravano contrari a tutti quei nemici contro cui avevano sempre lottato, sin dal 1921. Nonostante la fine del regime fascista e la liberazione dal nazifascismo, i braccianti sapevano che le logiche di dominio e sfruttamento del sistema capitalistico erano ben esistenti. Lo Stato, con il braccio armato della polizia e quello informativo della stampa, era ancora parte del problema dello sfruttamento.

Riconoscimenti tardivi e memoria resistente

Il nome di Maria Margotti è rimasto scolpito nella storia delle lotte contadine e operaie italiane. È diventata il simbolo di un’Italia che chiedeva dignità e pane, e si vedeva rispondere con le armi. Come disse Renata Viganò, scrittrice e partigiana, un anno dopo: “Un nome che entra nel rosso elenco dei caduti per l’umanità”.

Anche Palmiro Togliatti, in un celebre discorso, ricordò il sacrificio di lavoratori come Maria: “Voi chiedevate solo lavoro, che è la sostanza della vita. Una società che non sa garantirlo è una società maledetta”.

Nel 1982 il Comune di Ravenna decise di dedicarle un ricordo ufficiale. Ma la sua memoria continua soprattutto grazie a chi, come la figlia Giuseppina, non ha mai smesso di raccontarne la vita. Una donna semplice, silenziosa, forte. Una madre che si è fatta avanti per difendere un futuro che sentiva minacciato.

La vita che diventa storia

La storia di Maria Margotti ci ricorda che non sono solo i grandi nomi a scrivere la Storia, ma anche le vite umili, spesso invisibili, di chi non ha mai cercato notorietà. Il suo sacrificio non fu vano: diede voce a una generazione di donne e uomini che non accettarono l’ingiustizia in silenzio. Maria è la prova che anche una vita ordinaria può trasformarsi in esempio collettivo. Non per scelta, ma per necessità. Non per ambizione o denaro, ma per amore e rabbia.

Lucrezia Agliani