Maria Stuarda ed Elisabetta I tornano al cinema: le prime news del film con Saoirse Ronan e Margot Robbie

Già i film su Elisabetta I e quello del 2003 su Maria Stuarda hanno raccontato le vicende della celebre regina scozzese in rapporto a quelle della grande avversaria britannica che in fondo è stata sempre la protagonista della questione. Oltre alla politica inglese, la scusante principale per la creazione di film “elisabettiani” è quella di poter sfoderare da parte di Hollywood le migliori attrici sulla piazza.

Questa volta toccherà alla neopremiata ai Golden Globes per Ladybird, Saoirse Ronan (1994), irlandese nata a New York e che sarà la nuova Mary Stuart. Il film vede la regia di Josie Rourke, già regista di teatro di successo attiva a Broadway che si è basata di John Guy e la sceneggiatura di Beau Willimon, uno dei creatori di House of Cards con Kevin Spacey.









Nel ruolo di Elisabetta I una Margot Robbie che nelle immagini del set si manifesta già dissonante per la presenza regale e la parrucca rossa perfetta per replicare l’alopecia della regina.

Sempre nel cast troveremo (in virtù del politicamente corretto) Gemma Chan, britannica di origini cinesi, nel ruolo della terribile Bess di Hardwick, tra le più importanti dame della corte inglese.

David Tennant sarà John Knox, redattore del Book of Common Prayer, Jack Lowden sarà Lord Darnley, re consorte ed infedele della Stuarda. Guy Pearce, Brendan Coye di Downton Abbey, Ismael Cruz Cordova continuano l’elenco del cast principale del film.

Uscirà nelle nostre sale l’otto novembre, per il mercato invernale. Dopo il melodramma molto indiano di Shekhar Kapur, l’energia di Hooper e le interpretazioni magistrali di Glenda Jackson, Blanchett e della Mirren, vedremo come le due protagoniste se la caveranno nei ruoli delle due regine e se il film reggerà il confronto con coloro che lo hanno preceduto.

Antonio Canzoniere