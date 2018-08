Metti un pomeriggio qualsiasi in un angolo di Parigi, metti una bella e giovane donna di 22 anni, Marie Laguerre, che si accinge a tornare a casa quando, uno sconosciuto la apostrofa con commenti volgari a sfondo sessuale.

Cosa avrebbe dovuto fare Marie Laguerre, vittima di uno stupro verbale, inatteso e gratuito? Forse fingere, come se nulla fosse successo? Andare oltre, chinare la testa e sperare di poter proseguire per la sua strada?

Un po’ come accade per le vie di qualsiasi grande città, anzi è talmente comune che spesso non ci si fa più nemmeno caso.

Ma no, non è andata così, non il 24 luglio scorso, quando la studentessa parigina, stanca dei quotidiani insulti da parte di gente qualunque, decide di rispondere a tono:

Chiudi il becco!

Sebbene si trovi davanti ad un bistrot pieno di gente, sotto gli occhi di tutti, l’uomo non ha alcuna remora, dapprima lancia un oggetto preso da un tavolo; poi torna indietro e non contento del fraseggio utilizzato poco prima la schiaffeggia, con violenza.

I presenti hanno immediatamente fermato l’aggressore che. pochi minuti dopo. se n’è andato, libero ma inconsapevole che le telecamere del bar avevano filmato l’intera scena. Il proprietario del locale ha subito messo a disposizione della ragazza e delle autorità le immagini. Gli stessi testimoni hanno rilasciato le deposizioni per permetterne il riconoscimento.

Marie Laguerre, però, non si è accontentata di presentare regolare denuncia. Ha deciso di pubblicare il video su Facebook, in pochi giorni è diventato virale accendendo i fari su una forma di violenza spesso sottovalutata: quella verbale, tristemente diffusa.

Il sottosegretario francese per le Pari Opportunità, Marlène Schiappa, ha dichiarato:

Mi sono sentita oltraggiata da questo attacco, la posta in gioco è grave: è quella della libertà delle donne di andare in giro liberamente nello spazio pubblico.

Margherita Roseto