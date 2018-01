La marijuana per uso ricreativo diventa legale anche in California.

Con l’inizio del 2018 infatti la marijuana potrà essere acquistata legalmente nei negozi di Oakland, Berkeley, San Jose, Santa Cruz, San Diego e altre località. A San Francisco e Los Angeles invece le autorità non hanno ancora iniziato a concedere le licenze.









Negli USA la cannabis è già legale in altri stati. Nello stato di Washington ad esempio è legale il consumo di marijuana per scopo ricreativo, mentre in Colorado sono stati legalizzati il consumo e la vendita a chi ha più di 21 anni. La California però è stato il primo stato ad autorizzare l’uso terapeutico della cannabis ed ora è il più grande ad autorizzarne l’uso ricreativo.

È dall’ormai lontano 1996 che i californiani possono far uso di marijuana per scopi medici. Nel 2016 si è svolto, invece, il referendum per approvarne anche l’uso ricreativo.

Secondo la nuova legge le persone con più di 21 anni potranno possedere, trasportare, comprare e consumare fino a 28,5 grammi di cannabis e fino a 8 grammi di marijuana concentrata. Si potranno coltivare fino a sei piantine a famiglia, ma fuori dalla vista del pubblico.









Per lo stato federale però l’uso e il possesso della marijuana restano illegali. Cannabis e THC, il suo principio attivo, sono inclusi nella categoria più alta delle sostanze pericolose. Non si potrà perciò vendere o trasportare la cannabis fuori dai confini della California.

I proventi della legalizzazione

Secondo Business Insider con questa nuova legge il mercato della cannabis in California potrebbe crescere fino a 3,7 miliari di dollari quest’anno e oltre 5 miliardi nel 2019.

La marijuana nel mondo

“Legalización cannabis” cantava il gruppo madrileño degli Ska-P nel 1996. Oggi in Spagna si può fumare liberamente nei Cannabis Social Club, recentemente regolamentati. Ma possedere e consumare marijuana in strada resta ancora illegale.









In Portogallo è stato depenalizzato l’uso di tutte le droghe, mentre in Repubblica Ceca è stato depenalizzato solo il possesso di piccole quantità di cannabis.

In Uruguay dallo scorso luglio sono stati legalizzati il consumo, la vendita e la produzione di marijuana, mentre in India il consumo è esplicitamente ammesso per scopi religiosi e, di fatto, non è perseguito.

Nei Paesi Bassi sono tollerati e regolamentati possesso, acquisto e coltivazione di cannabis.

Il consumo di cannabis in Italia

Il 32% degli italiani tra i 15 e il 64 anni ha ammesso di aver fatto uso di marijuana almeno una volta nella vita. Il dato sale al 40% se si considera la fascia d’età che va dai 15 ai 34 anni. Il 9,2% delle persone tra i 15 e i 64 anni ne ha fatto uso nell’ultimo anno.

La Direzione Nazionale Antimafia stima che il mercato annuo legato al consumo di cannabis si aggiri intorno a 1,5 – 3 milioni di kg.

Nel solo 2015 sono stati sequestrati 147.000 kg di hashish e marijuana. Nello stesso anno, invece, le piante sequestrate sono state 121.000.

Ad oggi in Italia è previsto l’uso della cannabis per la terapia del dolore e per altri impieghi medici. Questo grazie alla proposta di legge approvata qualche mese fa dalla Camera dei deputati.

Intanto si sta registrando un vero e proprio boom della vendita e dell’uso della cosiddetta cannabis light. Si tratta di un prodotto legale grazie al basso contenuto di THC, ben al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge italiana affinché la canapa sia considerata “industriale” o comunque non fuorilegge.

Chiara Alla