Nel ciclone della bufera iniziata con Harvey Weinstein, continuata da Woody Allen e Kevin Spacey, giunta in Italia con Fausto Brizzi e sulle passerelle della moda con Mario Testino, Bruce Weber, Patrick Demarchelier e Karl Templer, è finito anche Marilyn Manson. Il frontman dell’omonima band è stato accusato di molestie sessuali e di commenti razzisti dall’attrice Charlyne Yi.









Marilyn Manson sotto accusa

Gli eventi raccontati dall’attrice risalgono ad una visita che il cantante fece sul set della serie televisiva “Dr. House”, in cui lei recitava. Lui si sarebbe presentato lì come semplice fan desideroso di osservare dal vivo le riprese dello show, ma giunto lì ha importunato “praticamente ogni donna” presente. Inoltre Marilyn Manson si sarebbe rivolto a Charlyne Yi apostrofandola con l’appellativo “China Man”. L’attrice ha espresso il suo disappunto nei confronti della star tramite il suo account Twitter, ma i tweet in cui comparivano le accuse sono stati cancellati. Come mai? In uno di questi si leggeva:

“Quando parli degli incidenti, diventi noto come la persona legata al molestatore, e quello diventa il tuo nome da quel momento in poi. Questo sovrasta la persona che sei”.









Da parte sua, il ‘Reverendo’ non ha rilasciato alcuna dichiarazione, i suoi portavoce hanno fatto sapere che per ora non ci sarà alcun commento da parte di Marilyn Manson.

Brutto periodo per il ‘Reverendo’

Questo sembra essere un periodo davvero sfortunato per il leader dell’omonima band. Negli ultimi cinque mesi ha congedato il suo bassista Twiggy Ramirez perché accusato dall’ex-fidanzata di stupro, poi ha avuto un incidente sul palco che lo ha fatto finire sulla sedia a rotelle per un po’ e infine pochi giorni fa ha dovuto concludere un concerto a New York dopo sole sei canzoni eseguite. I fan hanno inveito contro di lui, chiedendo il rimborso dei soldi spesi per il biglietto. Ed ora le accuse di molestie e di razzismo, peggio di così non potrebbe andare.









Ormai tutti vengono accusati di molestie sessuali: produttori, registi, attori, fotografi, stilisti, cantanti; possibile che tutti gli uomini siano dei maniaci? Possibile che non se ne salvi neanche uno? Le molestie sessuali sono ovunque, sembra quasi un’epidemia, come la si può sconfiggere? Parlarne è sufficiente? O forse c’è qualcosa di malato e profondamente sbagliato nella società, che porta a determinati atteggiamenti degli uomini nei confronti delle donne? Forse bisognerebbe ripartire da zero e capire i motivi sociali, antropologici e storici di questo triste fenomeno che è vergognoso sia per i colpevoli che per le vittime.

