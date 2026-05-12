La presidente di Fininvest respinge le indiscrezioni pubblicate da La Stampa sui presunti contatti tra Forza Italia e il centrosinistra. “Nessun incontro o interlocuzione”, afferma Marina Berlusconi, accusando chi diffonde quei retroscena di voler indebolire il centrodestra.

“L’effetto della classica goccia che fa traboccare il vaso”.

Marina Berlusconi affida a questa formula la replica alle indiscrezioni pubblicate da La Stampa sui presunti contatti tra Forza Italia e il centrosinistra. Nel titolo dell’articolo compariva anche il nome di Gianni Letta, indicato come figura impegnata ad avviare interlocuzioni con i vertici del Partito democratico.

La presidente di Fininvest respinge l’intera ricostruzione e parla di “retroscena del tutto campati in aria” diffusi da settimane. “Voglio dirlo con estrema chiarezza”, afferma. “Non esiste alcun mio contatto con esponenti del Partito democratico, e non ho in agenda incontri o interlocuzioni di questo genere”.

Nel comunicato nega anche qualsiasi coinvolgimento in operazioni politiche legate agli equilibri del centrodestra o alle future partite istituzionali.

“Non sono né artefice, né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti, o addirittura a influenzare l’elezione del futuro Presidente della Repubblica”. Questioni che, precisa, “competono esclusivamente alla politica e ai partiti”.

Marina Berlusconi torna poi sul rapporto con Forza Italia e con l’eredità politica del padre, Silvio Berlusconi. Definisce “del tutto naturale” guardare “con attenzione e affetto” al partito fondato dall’ex presidente del Consiglio, ricordando i trent’anni dedicati alla sua costruzione. Un legame che, aggiunge, resta dentro “il pieno rispetto dei ruoli e dell’autonomia della classe dirigente del partito”.

La stessa vicinanza, prosegue, riguarda “l’intero centrodestra”, considerato una parte “integrante” e “imprescindibile” dell’eredità lasciata da Silvio Berlusconi.

Nelle righe finali compare anche un attacco diretto alle ricostruzioni giornalistiche circolate negli ultimi giorni. “Da cittadina, oltre che da assidua lettrice di giornali”, Marina Berlusconi sostiene che in una fase delicata per il Paese servirebbero “più rispetto e più attenzione per i fatti e per la realtà”. Poi l’accusa politica. Secondo la presidente di Fininvest, quei retroscena vengono “messi in giro ad arte” con “un unico obiettivo”, quello di “indebolire Forza Italia e tutto il centrodestra”. Chiude con una nota amara. L’auspicio, osserva, è probabilmente “destinato a cadere nel nulla”.